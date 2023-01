La septième étape du Dakar annulée pour les motos

Charger le lecteur audio

Les organisateurs du Dakar 2023 continuent de s'adapter en temps réel devant les intempéries qui ont touché la zone où se déroule l'épreuve en cette fin de semaine. Après avoir déjà modifié le parcours de la sixième étape mais aussi celui des deux prochaines ce week-end, les transformant en un format marathon, ASO a pris la décision d'annuler la septième étape, samedi, pour les motos et les quads.

Les conditions météorologiques difficiles sont à nouveau évoquées pour justifier cette décision, alors que de fortes précipitations sont tombées dans la région en milieu de semaine et ont particulièrement affecté le terrain. Pour le moment, la septième étape est maintenue pour les autos et les camions, mais les motards devront se contenter d'effectuer la liaison jusqu'à Al Duwadimi samedi, avant de pouvoir disputer la spéciale de la huitième étape, dimanche, avec le retour vers Riyad ou se tiendra lundi la journée de repos.

"Face aux problèmes météorologiques rencontrés aujourd'hui encore et devant le niveau de fatigue observé chez tous les pilotes de la catégorie, les organisateurs du Dakar ont décidé d'annuler la spéciale de la septième étape entre Riyad et Al Duwadimi", précise ASO ce vendredi soir. "Les motos et les quads seront donc invités à quitter le bivouac à partir de 10h (8h, heure française) demain matin et à emprunter la section routière jusqu'à Al Duwadimi. La septième étape sera disputée par les équipages des catégories Autos et Camions ainsi que par les concurrents du Dakar Classic."

L'aménagement du parcours décidé ce matin reste donc entièrement valable pour les autos et les camions. Les deux spéciales ont été réduites et une assistance de deux heures sera possible samedi soir à Al Duwadimi. Concernant le tracé, l'intérêt sportif est préservé puisque la spéciale de samedi se disputera sur 333 km (au lieu de 398) et celle de dimanche – qui concernera donc également les motos et les quads – sur 345 km (au lieu de 472).