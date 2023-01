Le spectateur tué sur le Dakar a été percuté par un camion

Charger le lecteur audio

Le bivouac du Dakar était sous le choc, mardi soir, en apprenant la mort accidentelle d'un spectateur pendant la neuvième étape de la course, celle qui marquait la reprise après la journée de repos. Les organisateurs n'ont initialement pas fourni beaucoup de détails en annonçant, à la tombée de la nuit, cette tragique nouvelle, mais les investigations ont finalement permis de clarifier les événements.

On sait désormais que l'accident est survenu au kilomètre 6 de la spéciale reliant Riyad et Harad. Lors du franchissement d'une dune sur laquelle se trouvaient plusieurs spectateurs, le camion #508 du pilote tchèque Ales Loprais, leader de la catégorie dans un équipage complété par le navigateur Petr Pokora et son mécanicien Jaroslav Valtr Jr, a renversé un homme, situé dans la descente et qui a tenté en vain de s'écarter. Cet homme allait décéder quelques heures plus tard pendant son transfert en hélicoptère vers l'hôpital.

Bouleversé par la nouvelle, Ales Loprais a publié un message vidéo sur ses réseaux sociaux pour confirmer ces informations et partager son émotion. "J'ai une très triste nouvelle. On m'en a informé au retour de la neuvième étape. On était déjà couchés, mais les commissaires du Dakar nous ont montré une vidéo d'un accident survenu pendant la course", explique-t-il, très affecté. "Nous avons heurté par erreur un homme qui prenait des photos de notre 'lady' sous la dune. Il a été blessé. Il s'est senti nauséeux pendant deux ou trois heures et il a fait une crise cardiaque pendant son transfert vers l'hôpital."

"Une vie humaine s'est arrêtée, indirectement par ma faute car je conduisais. Je dois reconnaître que ni moi ni mon équipage n'en savions rien. Nous avons des caméras embarquées et d'autres vidéos qui le prouvent, mais cela ne change rien au fait qu'une vie humaine s'est arrêtée. Cet homme était italien ; je ne connais pas son nom pour le moment à cause de l'enquête. Un fan de 69 ans qui était venu voir le Dakar et qui, malheureusement, se trouvait derrière la dune. Nous ne l'avons absolument pas vu, aucun de nous. Je souhaite adresser mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Je suis vraiment désolé et cet accident restera en moi pour le reste de ma vie."

Comme l'ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, le spectateur a été évacué en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche, mais il est décédé pendant son transfert.

Mise à jour : Ales Loprais a décidé de se retirer du Dakar et de ne pas reprendre la course pour la dixième étape, mercredi.