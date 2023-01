Un spectateur tué sur le Dakar

Charger le lecteur audio

La neuvième étape du Dakar 2023 se déroulait ce mardi entre Riyad, la capitale saoudienne où la course observait hier sa journée de repos, et Harad plus à l'est, avec une étape comptant 358 km de spéciale et 328 km de liaison. Sébastien Loeb s'y est montré le plus rapide dans la catégorie Autos, alors que Luciano Benavídes s'est imposé pour les Motos.

La journée a cependant été entachée par l'annonce ce soir de la mort accidentelle d'un spectateur. Les organisateurs ont confirmé que ce spectateur, originaire d'Italie, avait été héliporté vers l'hôpital à la suite d'un incident survenu dans une dune et qu'il est décédé pendant son évacuation.

Dans une brève déclaration, les organisateurs du Dakar indiquent : "Un spectateur d’origine italienne qui se situait derrière une dune a été accidenté sur la piste du rallye. Évacué en hélicoptère par l’assistance médicale, il est malheureusement décédé en cours de transfert."

