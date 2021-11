Terranova en renfort chez BRX avec Loeb et Roma

Pour son deuxième Dakar, l'équipe Bahrain Raid Xtreme alignera trois voitures au départ de l'édition 2022. L'équipe gérée par Prodrive annonce l'arrivée dans ses rangs d'Orlando Terranova, à qui sera confié un Hunter T1+ en janvier prochain en Arabie saoudite.

L'expérimenté pilote argentin avait piloté la version précédente du Hunter en juillet dernier en Espagne et vient donc renforcer les effectifs aux côtés de Sébastien Loeb et Nani Roma. Il aura pour navigateur Dani Oliveras.

"J'ai discuté avec Nani et Seb, et ils ont dit à quel point le nouveau T1+ se comportait bien malgré sa plus grande taille et le poids supplémentaire", confie Orlando Terranova. "Il est toujours facile à piloter et bien meilleur sur les portions rocailleuses. J'ai hâte de revoir l'équipe et d'entamer mes préparatifs pour un 17e Dakar."

Après une première expérience difficile en 2021, BRX a énormément travaillé pour corriger ses faiblesses tout au long de l'année. L'équipe a achevé un programme d'essais intensif avec le Hunter T1+, conçu dans le respect de la nouvelle réglementation 2022, et sera encore au travail dans les semaines qui viennent aux Émirats arabes unis pour des tests d'endurance et de navigation avant de rejoindre l'Arabie saoudite.

Sébastien Loeb et Nani Roma, avec leurs copilotes Fabian Lurquin et Alex Haro, ont déjà testé la nouvelle voiture à de nombreuses reprises et Orlando Terranova les rejoindra à Dubaï pour passer plusieurs journées à son volant.

"J'ai vraiment de bonnes sensations dans la voiture", explique Sébastien Loeb. "Nous l'avons testée dans différentes conditions que nous nous attendons à rencontrer sur le Dakar. Avec les nouveaux pneus plus larges, nous pouvions maintenir notre vitesse dans les portions rocailleuses, avec un moindre risque de crevaison. Nous avons de nouvelles journées d'essais à venir avec Fabian, où nous passerons beaucoup de temps à nous concentrer sur la navigation, qui sera une nouvelle fois très importante en Arabie saoudite."

Le parcours du Dakar 2022 a été dévoilé dans son intégralité dimanche, proposant plus de 8000 km, dont la moitié de spéciale, avec énormément de dunes au programme et une navigation dont l'importance sera toujours déterminante.