Van Beveren : "J'étais en train de jouer à la loterie avec ma vie"

Ces motards sont décidément faits d'un bois rare et mystérieux. On a beau savoir à quel point la prise de risque est importante sur le Dakar, chaque témoignage de fin d'étape vient le souligner, parfois avec des mots forts. Après l'étape annulée de la veille, les cadors ont repris leur empoignade et la huitième étape a eu son habituel lot de frayeurs. Il faut être téméraire et, à ce petit jeu, Mason Klein ne cesse d'éblouir la concurrence. Se posera peut-être la question de savoir si le jeune Américain en fait trop, lui qui pensait avoir repris la tête du général ce dimanche mais a finalement été pénalisé de deux minutes pour un excès de vitesse.

Adrien van Beveren, lui, a vu de ses propres yeux le degré d'attaque du pilote de 21 ans. Il a d'abord essayé de le suivre, avant de parvenir à retrouver la raison qui lui dictait de se calquer sur un rythme plus en adéquation avec ses capacités du moment.

"Ça s'est pas mal passé, j'ai attaqué fort", assure le Français, sixième du général à mi-parcours. "Je partais derrière. Au début les cailloux étaient mouillés donc c'était assez particulier, il fallait essayer d'être prudent mais aussi d'attaquer, c'était une sensation assez bizarre. J'ai attaqué vraiment ce que je pouvais et à un moment donné, j'ai rattrapé Walkner, et après il y a Klein qui nous a rattrapés : il va tout droit, il prend tous les cailloux à fond… c'est très particulier ! Je suis resté un peu derrière mais je me suis dit que j'étais en train de jouer à la loterie avec ma vie, donc je me suis reconcentré sur moi et mon propre rythme, à essayer de m'appliquer."

"Honnêtement, j'ai attaqué fort, j'ai fait une belle journée. J'ai essayé de prendre des risques mesurés mais d'en prendre quand même un peu parce que c'est vrai que ça allait vraiment vite. J'ai poussé tout ce que je pouvais. J'ai fait deux ou trois fautes, mais je suis content de moi."

Mason Klein dans ses œuvres sur la 8e étape.

Mason Klein, lui, assume. Ce dimanche, il voulait gagner, mais a été privé du scratch par Ross Branch. Aussi, le pilote KTM admet avoir chuté et avoir eu conscience que l'affaire aurait pu mal tourner…

"J’ai tout donné, je voulais vraiment gagner cette étape, mais malheureusement Ross m’a battu", constate-t-il. "Je suis un peu triste, mais en revanche ça me rend très heureux d’atteindre la journée de repos en tête du général [Il est finalement troisième après sa pénalité, ndlr]. C’est une très belle journée. Je ne m’y attendais pas, mais je le voulais très fort."

"J’ai chuté dans les dunes, pas si fort que ça, mais ça aurait pu mal se passer. J’ai fait un saut et je suis retombé avec les deux jambes du côté gauche de la moto, j’ai freiné très fort de l’avant et j’ai lâché le guidon, c’était assez effrayant. J’ai aussi perdu du temps pour faire pipi à deux reprises aujourd’hui !"