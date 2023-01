Motos, Étape 8 - Branch s'impose, Klein offensif mais pénalisé

Charger le lecteur audio

Au lendemain d'une spéciale annulée et d'une journée où la seule liaison aura permis de faire souffler machines et organismes, et à la veille d'un véritable repos, les motards ont repris l'indécise lutte pour la victoire finale sur le Dakar 2023. Au programme ce dimanche entre Al Duwadimi et Riyad, 346 km pour se départager avec de la caillasse puis des massifs de dune et une grosse partie de navigation sur des pistes rapides.

Sur un tel parcours, ouvrir la route représentait un net désavantage, en dépit des bonifications accordées aux trois premiers en vertu du nouveau règlement. De fait, Luciano Benavídes, Skyler Howes et Toby Price ont rapidement été exclus du combat pour la victoire d'étape. À l'inverse Ross Branch, parti 17e ce matin, s'en est donné à cœur joie pour aller conquérir le scratch et devenir le huitième vainqueur différent sur cette édition en autant de spéciales disputées.

Le Botswanais a empoché le meilleur temps avec une avance de 1'33 sur Mason Klein, qui a retrouvé de sa superbe après son étape plus difficile de vendredi. Lui aussi galvanisé par la pause bienvenue d'hier, Daniel Sanders a terminé troisième à 3'15 du vainqueur tandis que les écarts se sont davantage creusés derrière le trio. Pablo Quintanilla, quatrième, est à 6'29 et devance d'un souffle Adrien van Beveren (+6'35), toujours aussi régulier.

Parmi les battus du jour, pointant au-delà des dix minutes de retard, on retrouve logiquement les trois ouvreurs Toby Price (+14'33), Skyler Howes (+15'06) et Luciano Benavídes (+16'31) mais aussi Joan Barreda (+12'30). En revanche, le surprenant Michael Docherty a encore signé une belle performance en terminant à 8'00, tout comme Sebastian Bühler, à 8'13.

Après cette étape, le classement général a été bouleversé l'espace de quelques heures quand le Dakar s'est trouvé un nouveau leader en la personne de Mason Klein. L'Américain s'est toutefois rendu coupable d'un excès de vitesse dans une zone réglementée, ce qui lui a valu une pénalité de deux minutes laissant le pouvoir à Skyler Howes. Kevin Benavídes est à égalité pour la deuxième place. Adrien van Beveren, sixième, perd une place mais réduit considérablement l'écart sur la tête de l'épreuve.

Classement général provisoire après l'Étape 8

Pilote Moto Temps Pénalité 1 S. Howes Husqvarna 30h33'16 2 K. Benavídes KTM +1'13 3'00 3 M. Klein KTM +1'13 4'00 4 T. Price KTM +2'58 1'00 5 P. Quintanilla Honda +3'45 2'00 6 A. Van Beveren Honda +3'49 7 D. Sanders GasGas +8'03 4'00 8 J. Barreda Bort Honda +8'21 1'00 9 J. Cornejo Honda +20'32 10 M. Walkner KTM +23'35