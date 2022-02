Yamaha stoppe son engagement Motos sur le Dakar

Charger le lecteur audio

Yamaha a décidé de mettre un terme à sa présence sur deux roues en rallye-raid et au Dakar, épreuve sur laquelle le constructeur a remporté neuf succès depuis 1979. La dernière victoire de la marque remonte toutefois à 1998 avec Stéphane Peterhansel et, ces dernières années, la domination de KTM et Honda ne lui a pas permis de mettre fin à cette disette. La dernière apparition d'une Yamaha sur le podium date par ailleurs de 2014 avec Olivier Pain.

Le mois dernier, lors de l'édition 2022 courue en Arabie saoudite, Adrien van Beveren était le pilote Yamaha le mieux classé. Après avoir un temps occupé la première place du classement général, le Français a échoué de justesse au pied du podium, quatrième au terme d'une bagarre qui a duré jusqu'à la dernière journée de l'épreuve.

"Le Dakar a essentiellement réussi à rester proche de ses racines, même lorsqu'il a quitté sa maison spirituelle africaine, mais le monde dans lequel il existe a considérablement changé", explique Éric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe. "Nos clients off-road ont désormais des attentes différentes et recherchent des produits différents, et nous devons y répondre si nous voulons conserver le lien avec eux."

"C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre fin à notre longue histoire sur deux roues au Dakar et en Championnat du monde de Rallye-raid, tout en renforçant simultanément notre engagement à courir le Dakar sur quatre roues avec le Yamaha YXZ1000R SSV."

Si le Dakar n'a plus souri à Yamaha depuis près de 25 ans dans la catégorie motos, les résultats de la marque en Championnat du monde ont parfois permis à ce programme de continuer à briller, notamment grâce au titre décroché en 2011 par Helder Rodrigues. L'année dernière, Adrien van Beveren a quant à lui terminé deuxième du classement final derrière le pilote KTM Matthias Walkner, tandis que son coéquipier Ross Branch a signé une victoire sur le Rallye du Kazakhstan.