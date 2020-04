Andretti Autosport rejoint le championnat Extreme E

L'écurie Andretti Autosport participera à la première saison d'Extreme E, le championnat de rallye-raid réservé aux SUV électriques, et qui débutera en janvier 2021. L'équipe américaine est la sixième à s'inscrire au championnat, aux côtés de HWA, Venturi, ABT Sportsline, Veloce et QEV Technologies. Ce nouveau programme vient s'ajouter au large portfolio d'Andretti Autosport, notamment engagé en Formule E (avec l'équipe officielle BMW) et en IndyCar.

Michael Andretti, PDG de l'écurie, a déclaré : "Nous continuons de vouloir étendre et diversifier nos activités d'équipe, que ce soit dans les sports mécaniques traditionnels ou dans de nouveaux concepts de course révolutionnaires. Je pense que l'Extreme E est une opportunité excitante pour l'équipe alors que nous continuons de grandir sur un plan international."

L'ancien pilote McLaren en Formule 1 estime également que la crise mondiale actuelle est une opportunité de promouvoir de nouveaux concepts et de nouvelles mobilités : "La crise du COVID-19 apporte de l'attention à un monde qui change, et nos états d'esprits traditionnels doivent s'adapter. Nous sentons qu'annoncer cela maintenant peut aider à amener de l'espoir pour le futur des sports mécaniques et à se concentrer sur le message du développement durable."

"Je crois que toute l'industrie des sports mécaniques sortira de cette période plus forte que jamais, et j'ai hâte de voir notre équipe en Extreme E, pour contribuer à laisser un héritage important dans chaque zone où se disputeront les courses", explique-t-il.



Cinq courses auront lieu lors de la première saison d'Extreme E, sur des circuits de dix kilomètres au Sénégal, en Arabie Saoudite, au Népal, au Groenland et au Brésil. Toutes les équipes utiliseront la ODISSEY 21 XE, sur laquelle ils pourront adapter le moteur et la carrosserie.

"Le format proposé pour Extreme E est unique, pas seulement d'un point de vue compétition mais également sur ce que cela veut dire pour la planète, notre impact et notre contribution pour l'améliorer. Les sports mécaniques ont toujours voulu courir dans des environnements difficiles et avec Extreme E nous allons vraiment faire cela et montrer les capacités d'une plateforme tout-électrique. C'est une opportunité excitante de combiner nos connaissances et notre expérience des courses électriques avec de courtes courses de rallye-raids en circuit", indique pour sa part Roger Griffiths, team principal de l'équipe.

Le fondateur et PDG du championnat, Alejandro Agag, se réjouit de voir une nouvelle équipe présente depuis les débuts de la Formule E rejoindre cette nouvelle aventure. Comme les autres équipes, Andretti Autosport devrait recevoir ses premières voitures en octobre prochain.

"Andretti Autosport a affiné son expertise en courses électriques en tant qu'équipe fondatrice de la Formule E, et en tout-terrain en remportant plusieurs titres en rallycross. Ces expériences seront inestimables au moment de s'engager en Extreme E. Cela dit, ce championnat sera unique en son genre. Le défi sportif sera intense et le champ d'innovation est vaste, et pour ma part, je suis impatient de voir comment l'équipe Andretti Autosport s'adaptera à ce nouveau défi."