Doriane Pin ouvre sa saison de F1 Academy par une victoire

Après des qualifications dominées de la tête et des épaules par Doriane Pin, qui s'est adjugée les deux poles du week-end dans la voiture aux couleurs de Mercedes engagée par Prema, la première course de la saison 2024 de F1 Academy débute en Arabie saoudite ce vendredi en levé de rideau d'une journée bien remplie qui verra les Essais Libres 3 et les qualifications de la F1 ainsi que la Course sprint de F2.

Pour rappel, les 16 voitures engagées sont des F4, monoplaces simples à la puissance limitée mais légères, non dotées de DRS. Le meilleur tour signé par Pin ce jeudi l'a été en 2'03"472, soit une vitesse moyenne de 180,012 km/h au long de ce tracé de 6,174 km.

Pour débuter cette épreuve, peu après 15h, heure locale, le soleil brille au-dessus du tracé urbain avec 26°C dans l'air et une piste chauffée à 47°C. Après un premier départ avorté, le deuxième est le bon. Et celui de Pin est très bon, puisqu'elle conserve aisément les commandes face à Abbi Pulling, la protégée d'Alpine, et Maya Weug, pilote Ferrari. Au terme du premier tour, la Française compte une seconde pleine d'avance sur la Britannique. Le top 5 est complété par Nerea Marti et l'autre tricolore, Lola Lovinfosse.

Déjà en difficulté au départ, Bianco Bustamante, qui court sous les couleurs de McLaren, est sous pression en sixième position. Après plusieurs virages court-circuités, elle finit par perdre cette place au troisième tour face à Chloe Chambers, la pilote Haas. Ce dépassement, sans doute rendu obligatoire par le passage hors piste au premier virage, intervient peu avant la sortie du Safety Car, pour un contact entre Reema Juffali et Amna Al Qubaisi au virage 4. Les dégâts sont limités et les deux voitures peuvent repartir, même si l'Émiratie est désormais très loin du peloton.

La relance, en fin de quatrième tour, voir Pin attendre assez longtemps avant de remettre les gaz pour éviter d'être dépassée à l'aspiration. Elle réussit à se maintenir devant Pulling. Derrière, Chambers se défait d'une Bustamante toujours en difficulté au virage 4 et peut se lancer à la poursuite de Lovinfosse. Un peu plus loin, alors qu'elle était en train de réaliser un double dépassement en sortie du dernier virage au 6e tour, Jessica Edgar subit une crevaison en pleine ligne droite après un léger contact avec Tina Hausmann (Aston Martin) et perd tout.

Pendant ce temps, Pin creuse l'écart en tête, avec un avantage de 1,4 seconde après huit des 12 tours au programme. Toutefois, Pulling fait mieux que tenir le choc puisqu'elle parvient à réduire progressivement l'écart, qui tombe même sous la seconde à moins de deux tours du but. Dans l'avant-dernier tour, Lia Block (Williams) provoque un drapeau jaune après un tête-à-queue suivi d'un léger contact avec le mur ; elle peut repartir mais c'est évidemment la fin des espoirs d'un meilleur résultat.

Le dernier tour est le théâtre d'un contact entre Lovinfosse et Marti, la Français ayant tenté de prendre l'avantage sur sa rivale. S'en est suivi un contact entre les deux voitures, l'abandon de l'Espagnole et le retour en piste de Lovinfosse, la manœuvre (qui sera sous enquête des commissaires) ayant profité à Chambers, désormais quatrième. Doriane Pin n'en a cure puisqu'elle s'offre la victoire sur la ligne d'arrivée, avec 0"8 d'avance sur Pulling et 7 secondes sur Weug.

Djeddah F1 Academy - Course 1