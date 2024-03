Sainz forfait à Djeddah et remplacé par Bearman chez Ferrari !

Malade depuis mercredi, Carlos Sainz est contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix d'Arabie saoudite. Si le pilote espagnol était bien au volant de sa monoplace jeudi lors des deux premières séances d'essais libres, il n'est pas en mesure de participer à la suite du week-end. Hier soir, il indiquait déjà qu'il ne serait "probablement pas à 100%" pour les qualifications.

"Ça a évidemment été une journée très difficile après m'être senti malade [mercredi]. Les dernières 24 heures ont été difficiles pour moi", résumait-il. "Il s'agissait vraiment d'essayer de me mettre en piste et d'apprendre autant que possible de la voiture sans vraiment repousser les limites car je n'étais pas encore en état, mais nous avons réussi à boucler le programme sans problème."

Vendredi midi, la Scuderia a fait savoir que son pilote était victime d'une crise d'appendicite et qu'il allait devoir être opéré.

Ferrari dispose pour la saison 2024 de trois pilotes de réserve, compte tenu du calendrier dense et des engagements de certains de ses remplaçants en FIA WEC. Le rôle se partage ainsi entre Antonio Giovinazzi, Robert Shwartzmann et Oliver Bearman. C'est ce dernier qui va remplacer le pilote espagnol à partir des Essais Libres 3, avec le numéro 38.

Le règlement autorise une écurie à remplacer son pilote au cours d'un week-end de Grand Prix à condition qu'il puisse participer à la séance de qualifications, ce qui sera le cas d'Oliver Bearman. En revanche, conformément au Règlement Sportif de la Formule 2, le Britannique ne pourra pas participer à la suite du meeting de la formule de promotion, une présence simultanée dans les deux compétitions n'étant pas permise le même week-end.

Né le 8 mai 2005, Oliver Bearman a participé l'an dernier à un test à Fiorano au volant de la Ferrari SF-21 et a également eu l'opportunité de rouler lors d'une séance d'essais libres avec Haas F1 à Mexico et à Abu Dhabi, ainsi que lors des essais de fin de saison à Yas Marina. En parallèle, il dispute cette année sa deuxième saison de Formule 2 sous les couleurs de l'équipe Prema Racing, après avoir terminé sixième du championnat en 2023.

Cet épisode n'est évidemment pas sans rappeler celui qui avait conduit Nyck de Vries à remplacer au pied levé Alexander Albon chez Williams lors du Grand Prix d'Italie 2022. Lui aussi victime d'une crise d'appendicite et opéré, le pilote thaïlandais avait réussi à se remettre pour participer à la manche suivante à Singapour, mais les deux épreuves étaient séparées de trois semaines. Pour Carlos Sainz, le Grand Prix d'Australie arrive dans deux semaines seulement.