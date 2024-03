EL2 - Alonso prend les devants, Red Bull recule

C'est avec dix minutes de retard que la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite est lancée, des contrôles devant être effectuées dans la voie des stands. Le grand soleil de Djeddah, qui a illuminé les EL1, fait désormais place au grand ciel noir de la nuit, bien que les nombreux éclairages présents tout autour du circuit s'assurent de fournir aux pilotes la lumière nécessaire pour arpenter cette piste.

Les premiers relais voient les Red Bull conserver leur avantage sur la feuille des temps, Sergio Pérez, auteur d'un temps de 1'30"427 avec les pneus mediums, devançant son coéquipier Max Verstappen. Comme en EL1, les gommes mediums et dures sont utilisées, à l'exception de VCARB qui démarre avec les pneus tendres, que l'écurie a délaissé lors de la première séance.

Si Fernando Alonso détient provisoirement le meilleur chrono (1'29"846 puis 1'29"560 en pneus mediums), avec trois dixièmes d'avance sur les représentants de Red Bull, Verstappen finit par faire mieux que le double Champion du monde, signant un 1'29"543 (pneus mediums).

Au même moment, Logan Sargeant se fait une belle frayeur dans le premier secteur, très technique, lorsqu'il revient à vive allure sur Carlos Sainz et Lewis Hamilton, au ralenti. Si l'Espagnol était hors du chemin, ce n'était pas le de Hamilton, ce qui a contraint le pilote Williams à donner un coup de volant et sortir de la piste. La direction de course décide d'enquêter une fois la séance achevée. Et il ne s'agit pas d'un incident isolé, de nombreux pilotes se plaignent du trafic et de l'écart de vitesse important sur les voitures roulant au pas, en particulier dans le premier secteur.

Après les vingt premières minutes, Verstappen figure au sommet de la feuille des temps, devant Alonso (+0"017), Sainz (+0"122), Pérez (+0"344) et Russell (+0"392). Septième, à six dixièmes de Verstappen, Lando Norris est le pilote chaussé des pneus durs le plus rapide.

Peu avant la mi-séance, les chronos s'affolent lorsque les pilotes chaussent les gommes tendres. Alonso confirme l'excellente forme de l'Aston Martin AMR24 en enregistrant un 1'28"827 et en conservant son meilleur temps, avec trois dixièmes d'avance sur Charles Leclerc. Étonnamment, Verstappen ne parvient pas à le déloger en plusieurs tentatives, le Néerlandais doit se contenter d'un débours de trois dixièmes. Et c'est George Russell qui est le plus proche du double Champion du monde, avec deux dixièmes de retard.

La hiérarchie n'est par la suite plus bouleversée, les pilotes se concentrant sur une simulation de course avec des relais longs en pneus tendres et mediums. Alonso est donc le pilote le plus rapide de la séance, mais aussi de la journée. Russell et Verstappen prennent la deuxième et la troisième place, tandis que Leclerc, Pérez et Stroll complètent le top 6.

Derrière Sainz, septième, Hamilton semble plus en difficulté, en témoigne son retard de près de sept dixièmes sur Alonso. En outre, le Britannique s'est plaint de son train arrière lors de ses relais longs et a rapporté un problème moteur en fin de séance. Alpine a meilleure mine grâce à la neuvième place de Gasly, mais McLaren rentre dans le rang : Piastri est dixième et Norris, qui a déploré le talonnage de sa voiture, douzième.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 2