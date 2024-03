Hamilton simplement averti après la frayeur de Sargeant en EL2

Peu après le début des Essais Libres 2 du Grand Prix d'Arabie saoudite 2024 de Formule 1, une situation en piste a failli entraîner un énorme accident. Alors qu'il terminait la rapide section des esses à la fin du premier secteur du circuit de Djeddah, Logan Sargeant a trouvé sur son chemin deux voitures : la première, la Ferrari de Carlos Sainz, était hors trajectoire, alors que la seconde, la Mercedes pilotée par Lewis Hamilton, était au contraire en pleine trajectoire.

L'incident a été rapporté aux commissaires qui ont enquêté sur les faits et auditionné les pilotes impliqués. Ceux-ci ont décidé d'avertir Lewis Hamilton tout en sanctionnant l'écurie Mercedes d'une amende de 15 000 euros, après avoir découvert que l'écurie n'avait tout simplement pas prévenu le Britannique que la Williams était dans un tour lancé derrière lui.

Voici comment cette décision a été justifiée : "Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 44 (Lewis Hamilton), le pilote de la voiture 2 (Logan Sargeant), les représentants des équipes et ont examiné les données du système de positionnement/commissaires, la vidéo, la radio de l'équipe et les [caméras embarquées] de la voiture et ont déterminé que la voiture 44 a gêné la voiture 2 dans le virage 11. En conséquence, la voiture 2 a dû prendre des mesures d'évitement en sortant de la piste pour éviter une collision. Si ça n'avait pas été fait, il y aurait eu un accident grave à grande vitesse."

"Après avoir écouté les communications radio, il nous est clairement apparu que l'équipe de la voiture 44 n'a pas prévenu son pilote que la voiture 2 arrivait dans un tour rapide. Il s'agit là d'un manquement grave de la part de l'équipe, en particulier compte tenu des vitesses atteintes sur ce circuit et de la nature du virage 11, qui se trouve à la fin d'une série de virages à grande vitesse où la visibilité du pilote est réduite. Nous adressons donc un avertissement au pilote et infligeons une amende de 15 000 euros à l'équipe."

Le top 5 des EL2 du GP d'Arabie saoudite 2024 de F1