10 ans après l'accident, Michael Schumacher par son frère Ralf

Il est rare d’entendre des choses au sujet de Michael Schumacher tant toute communication au sujet de l’état de santé de l’Allemand et la réalité du quotidien de sa famille sont savamment protégés. Les rares personnes ayant un accès direct au septuple Champion du monde de Formule 1 sont tenues à une retenue sacrée ; ceux qui véhiculeraient des suggestions ou de possibles informations sont avertis sans vergogne par l’entourage juridique familial.

Le frère de Michael Schumacher, Ralf, lui aussi ex-pilote F1, s’est récemment épanché sur l'accident de ski de son ainé, à l'approche du 10e anniversaire du drame. L’icône de la Formule 1 a subi des blessures qui ont changé sa vie le 29 décembre 2013, alors qu'il était en vacances avec sa femme et ses enfants en Suisse. Ses blessures sont telles que le septuple champion du monde de F1 n'a pas été photographié ou vu en public depuis la date de l'accident.

Photo de: Haas F1 Team Mick Schumacher au volant de la Jordan 191 de Michael Schumacher

Le respect de la vie privée reste la priorité du clan Schumacher

Dans une interview accordée à Sky Germany, pour qui il est un commentateur régulier de la F1, Ralf Schumacher a expliqué que l'époque où son frère aîné l'aidait à trouver ses marques en tant que pilote de F1 lui manquait, et il a demandé à ce que l’intimité de la famille soit respectée, après 10 ans de chasse aux scoops concernant son frère.

"C'est choquant de voir à quel point c'était il y a longtemps et à quel point 10 ans ont passé rapidement", commente le vainqueur de six GP. "Je regrette cette période où il était mon mentor, le temps que nous avons passé ensemble. Ce fut un tournant pour toute la famille à l'époque. Nous avons plus ou moins convenu de ne pas faire de commentaires à ce sujet. Il y a encore beaucoup d'intérêt."

"Je souhaiterais parfois un peu plus de tranquillité pour la famille, que les gens ne posent pas autant de questions. Je crois que Michael a eu son temps dans l’œil du public et que c'était très bien pour lui ; des générations entières l'ont suivi dans le sport automobile."

"Mais après une si longue période, il est temps de comprendre que l'on a besoin d'intimité, même s'il s'agit d'une expérience dramatique. Je suis toujours surpris de voir combien de personnes pensent à Michael et c'est bien. Mais certaines personnes vont encore un peu trop loin et sont trop proches de la famille."

Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 Team, est interviewé par Ralf Schumacher

Ralf "éternellement reconnaissant" de Michael

Au-delà de ce discours désormais bien connu et répété inlassablement, Ralf Schumacher a accepté de revenir plus largement sur sa relation avec son frère et les "merveilleux souvenirs" qu’il conserve de lui.

Ralf est arrivé en Formule 1 six ans après Michael et admet bien volontiers qu’il lui aurait été impossible de se lancer dans la discipline reine sans l'aide de son frère qui était alors double champion du monde à la fin de l'année 1995.

"Si vous réfléchissez à l'origine de notre histoire, vous verrez qu'elle a commencé sur la piste de karting. De la piste de karting avec nos parents, jusqu'à la Formule 1, [nous étions] ensemble", rappelle Ralf. "Ce que nous avons pu vivre est incroyablement formidable. Pour lui, bien sûr, c'était dans une dimension complètement différente. Mais le plus important, c'est le voyage que nous avons fait ensemble. Quand vous voyez ces photos de l'époque où il était mon mécanicien et mon mentor, vous vous rendez compte que ce sont de merveilleux souvenirs. Ce sont de merveilleux souvenirs."

"C'est clair : sans mon frère, je n'aurais jamais fini en Formule 1. D'où cela aurait-il pu venir ? Il faut avoir certaines relations pour cela. Tout cela coûte beaucoup d'argent et cela m'a beaucoup aidé, surtout avec Willi Weber [le manager des frères Schumacher, ndlr]."

"Je leur en serai éternellement reconnaissant. Bien sûr, au bout du compte, il faut piloter soi-même la voiture, cela ne fait aucun doute. Mais il faut quand même qu'on vous ouvre la voie. En raison notre grande différence d'âge, nous n'avions pas beaucoup de choses en commun lorsque nous étions enfants. Il était plus un grand frère qui devait parfois s'occuper de moi."

"Nous avons vécu une époque formidable, où tout allait très vite. Le plus important dans notre famille, c'est que nous faisions toujours les choses ensemble. Bien sûr, il y a eu quelques désaccords entre nous lorsque nous avons couru l'un contre l'autre en Formule 1. Si, par chance, j'étais sur un pied d'égalité, pour quelque raison que ce soit, ou si j'étais en mesure de gagner une course contre lui, nous passions souvent du temps ensemble après la course. Ce sont de merveilleux souvenirs, y compris les légendaires fêtes de Suzuka !"

Photo de: Ferrari Media Center

La vie est bien différente désormais, et si son propre fils s’est essayé à la monoplace, c’est surtout de la carrière Mick, le fils de Michael, que Ralf a été un féru ambassadeur ces dernières années. Mick est passé par la F1 dans plusieurs équipes de pointe comme Ferrari et Mercedes lors de sa préparation au plus haut niveau, avant de disposer d’une chance de piloter en tant que titulaire chez Haas. Désormais éloigné de la grille F1, il débute un programme avec Alpine dans le championnat du monde d'endurance. Ralf ne tarit pas d'éloges sur la famille de son frère et sur la façon dont elle a eu la force de résister à ce qui a été une décennie difficile tout en avançant.

"Tout d'abord, c'est formidable de voir ce que Corinna [la femme de Michael, ndlr] a accompli, c'est vraiment une femme incroyablement forte", a-t-il déclaré. "Et bien sûr, les enfants : Gina avec le cheval. Mick, qui a également couru en Formule 1. Avec les enfants, les choses se sont passées mieux que ce que beaucoup auraient pu souhaiter. Tout va donc pour le mieux."