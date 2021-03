Malgré son abandon, Alonso a "retrouvé l'excitation"

Malgré un résultat fort décevant au Grand Prix de Bahreïn, avec un abandon peu après la mi-course, Fernando Alonso avait le sourire pour son retour officiel en Formule 1 après deux ans d'absence. Le pilote Alpine n'a pourtant clairement pas eu de réussite, contraint à l'abandon par des débris qui ont provoqué la surchauffe des ses freins. "J'espérais finir la course et ça n'a pas été possible, mais nous avons eu des problèmes", déplore-t-il. "Au final, les freins ont été la cause de l'abandon, mais avant ça, nous avons aussi eu un problème avec les batteries en ligne droite, c'était donc une course difficile."

Alonso a cependant connu un début de course passionnant. Neuvième sur la grille de départ, l'Espagnol a pris l'avantage sur son compatriote Carlos Sainz au premier tour avant de profiter de l'accrochage de Gasly avec Ricciardo pour grappiller une position supplémentaire, septième. La suite a été plus compliquée, Alonso se faisant dépasser par Stroll et Sainz avant de rétrograder davantage dans le peloton, doublé par Pérez et Vettel notamment, mais il a quand même pris du plaisir.

"J'ai retrouvé l'excitation", affirme-t-il. "Ces premiers tours à se battre avec les autres voitures… Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un peu une poussée d'adrénaline. Même si ce sont les voitures devant soi qui se battent, on ressent de l'excitation et le cœur bat plus vite. C'est dommage que nous n'ayons pas pu rester en piste un peu plus longtemps et finir la course, mais les points n'étaient peut-être pas possibles aujourd'hui, ou bien ça allait être un peu juste."

Alonso est en tout cas lucide quant à son niveau de performance. Tout double Champion du monde qu'il est, il n'a eu qu'une journée et demie d'essais hivernaux pour préparer son retour au volant de l'Alpine A521. "Je n'étais pas à 100%, j'en suis sûr", reconnaît-il. "Il y a des petites choses, des erreurs que je n'ai cessé de faire lors des essais et de cette première course, mais j'espère être plus performant pour la deuxième et la troisième."

"Je pense que je manque encore de temps dans la voiture. Je pense que tous les pilotes qui ont changé d'équipe, que ce soit Carlos [Sainz], Ricciardo, Vettel, on voit qu'ils ont besoin de temps. Vettel doit s'habituer à certaines caractéristiques de la voiture ; Ricciardo aux freins, comme il l'a dit après les essais ; Carlos aussi, dans quelques courses, pourra tirer 100% de la voiture. Pour moi, imaginez ça multiplié par deux ans et demi [d'absence]. C'est normal qu'avec le temps les choses s'améliorent. Je ne peux pas dire avec certitude à quoi je dois consacrer plus de temps, mais je suis sûr que dans cinq ou six courses, je serai plus à l'aise qu'aujourd'hui."