Il y a un an : Max Verstappen sacré dans la polémique

"Non Michael, ce n'était vraiment pas juste !" Toto Wolff n'a pas réussi à garder son sang-froid à l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, le directeur de Mercedes ayant jeté son casque au sol et fait part de toute sa colère à Michael Masi. Quelques minutes auparavant, le directeur de course avait, avec plusieurs décisions controversées, complètement rebattu les cartes dans la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre de Champion du monde.

Tout au long de la saison 2021, le Néerlandais et le Britannique se sont rendu coup pour coup. Puisque les performances de leur voiture étaient égales, il leur fallait redoubler d'agressivité pour conserver l'avantage sur la piste, ce qui a mené à plusieurs contacts et, surtout, à une guerre ouverte dans le paddock.

L'atmosphère était donc irrespirable à Yas Marina, théâtre de l'ultime manche du championnat. La semaine précédente, Hamilton avait triomphé de Verstappen non sans mal, les deux pilotes s'étant accrochés en pleine ligne droite après que le pilote Red Bull Racing avait volontairement levé le pied pour rendre une place conquise en sortant des limites de la piste. Cette victoire avait notamment permis au septuple Champion du monde de revenir à égalité de points au classement général, ce qui simplifiait les calculs quant à l'issue de la lutte pour le titre, celui-ci revenant au pilote franchissant la ligne d'arrivée devant son adversaire.

Verstappen a frappé le premier en signant la pole position avec trois dixièmes d'avance sur Hamilton, toutefois le Britannique a répondu dès le départ, le lendemain, en prenant les commandes au premier virage. Le phénomène d'aspiration a permis à son rival de tenter un dépassement quelques mètres plus loin, toutefois en se jetant à l'intérieur et en invitant le #44 à sortir de la piste, ce dernier a tiré tout droit et, sans vraiment ralentir, est resté en tête en prenant même un peu d'avance ! Étonnamment, la direction de course n'a pas réagi à l'incident.

Si Red Bull avait l'avantage en qualifications, Mercedes était plus rapide en course, et Verstappen s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas rattraper la W12 sans l'aide de son coéquipier. C'est pourquoi le premier relais du Mexicain a été prolongé afin de le placer devant Hamilton, qui lui s'était arrêté, et de le ralentir. Et l'on peut dire que Pérez a parfaitement effectué la mission qui lui était confiée puisqu'en un seul tour, Hamilton a perdu presque toute son avance sur Verstappen grâce au travail du fraîchement baptisé "ministre de la Défense".

Pérez a remarquablement bien défendu face à Hamilton.

Les tours restants se sont résumés à une course-poursuite entre Hamilton et Verstappen, que le Britannique gérait parfaitement, avant qu'un coup de tonnerre ne frappe Yas Marina. À moins de dix tours de l'arrivée, alors qu'il était en lutte avec Mick Schumacher pour la quinzième position, Nicholas Latifi a perdu le contrôle de sa Williams au virage 14 et s'est écrasé contre les barrières.

La direction de course a alors déployé le Safety Car, et puisque l'intervention des commissaires s'est éternisée, Latifi s'étant immobilisé dans une zone peu facile d'accès, tout portait à croire que la course allait se terminer ainsi en file indienne derrière l'Aston Martin Vantage. Cependant, les appels incessants du stand Red Bull en direction de la FIA pour relancer la course le plus rapidement possible ont semblé avoir convaincu Michael Masi de procéder différemment, même si cela voulait dire ne pas respecter le règlement.

L'Australien a donc pris deux décisions particulièrement controversées, à savoir autoriser le dédoublement des retardataires uniquement situés entre Hamilton et Verstappen (laissant ainsi les deux hommes s'expliquer pour la victoire mais laissant Carlos Sainz, en troisième position, dans l'impossibilité d'y participer également) et relancer la course à la fin du même tour. Jamais un tri n'avait été fait dans les retardataires pouvant se dédoubler et jamais la course n'avait été relancée dans la foulée, la surprise était donc particulièrement grande.

En outre, Verstappen avait profité de l'intervention du Safety Car pour regagner les stands et chausser des gommes tendres, ce que n'avait pas pu faire Mercedes. Hamilton devait donc se défendre avec des pneus durs usés à la relance de la course, qui correspondait également au dernier tour.

Le miracle tant espéré par le Britannique n'a pas eu lieu, et c'est plutôt le rêve du Néerlandais qui s'est réalisé : à l'aide de ses pneus à bandes rouges, Verstappen a débordé Hamilton au cinquième virage et, dans une ultime bataille à l'aspiration, s'est saisi de la première place à quelques mètres de la ligne d'arrivée ! Dans un final à couper le souffler, le pilote Red Bull a remporté le Championnat du monde et offert aux Pays-Bas leur premier titre en catégorie reine.

Sans surprise, les conditions dans lesquelles Verstappen a été sacré ont provoqué une forte polémique dans le paddock, la gestion de la course par Michael Masi ayant clairement été remise en question. Finalement, au terme d'une enquête de la FIA qui s'est étalée sur plusieurs mois, l'organe directeur a reconnu qu'une "erreur humaine" avait été commise. Par la suite, deux nouveaux directeurs ont été nommés pour 2022.

Un an plus tard, le souvenir du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, excellent pour certains, abominable pour d'autres, est encore particulièrement fort...