Accrochage entre Sainz et Pérez : les commissaires ont tranché

Plus de deux heures après l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan, les commissaires sportifs ont rendu leur décision après s'être penchés sur l'accrochage survenu entre Carlos Sainz et Sergio Pérez. Les deux pilotes étaient à la lutte juste derrière Charles Leclerc et encore en lice pour la deuxième place à l'entame de l'avant-dernier tour, quand ils se sont touchés dans la ligne droite menant au virage 3, suffisamment pour terminer tous les deux dans le mur et abandonner.

Si chez Red Bull on a très vite estimé que le pilote espagnol était le seul fautif, la perception des événements était un peu plus mesurée chez Ferrari. Après avoir entendu les deux pilotes mais également analysé les images et les données télémétriques, ainsi que les trajectoires des protagonistes lors des tours précédents, les commissaires ont finalement conclu à un incident de course.

Lire aussi : Formule 1 Horner et Marko mettent en cause Sainz dans l'accrochage avec Pérez

"Sainz et Pérez sont entrés en contact et se sont accidentés peu après le virage 2, au 50e tour", note le rapport des commissaires. "Il s'agit d'une situation où un petit contact a eu des conséquences importantes. Les commissaires ont examiné la manière dont l'incident s'est produit, et non ses conséquences."

"Sainz a dépassé Pérez après le virage 1 et était complètement devant à la corde du virage 2. Avec une sortie [de virage] compromise pour Sainz, Pérez s'est positionné à l'intérieur. Sainz a déclaré qu'il était conscient de la présence de Pérez à l'intérieur. Pérez, en étant légèrement derrière, était mieux placé pour voir la position relative des voitures. Mais lorsque les deux voitures se sont approchées du mur sur la droite à la sortie du virage 2, elles étaient à environ un mètre l'une de l'autre."

"À partir de ce moment et pendant toute la durée de l'incident, aucun des deux pilotes n'a eu de comportement erratique, et tous deux ont même gardé une direction très neutre."

"Les commissaires ont vérifié la trajectoire des pilotes sur les tours précédents. Sainz était sur une ligne de course normale ou proche de celle-ci, qui forme un léger angle par rapport au mur de droite. Entre la sortie et le moment du contact, il s'est éloigné du mur d'environ une largeur de voiture. Pérez s'est éloigné d'environ une demi-largeur de voiture du même mur, en étant plus parallèle au mur de droite."

"Il est donc évident qu'alors qu'il était devant et qu'il avait le droit de suivre sa trajectoire, Sainz s'est légèrement rapproché d'une voiture dont il n'avait qu'une vision limitée. Dans le même temps, la trajectoire de Pérez n'avait rien d'inhabituel, mais il aurait pu faire plus pour éviter la voiture qu'il voyait mieux. En conclusion, les commissaires considèrent qu'il s'agit d'un incident de course, aucun des deux pilotes n'étant majoritairement responsable, et ne prennent aucune sanction."

Par conséquent, aucune pénalité n'a été infligée à Carlos Sainz ni à Sergio Pérez, qui repartent donc de Bakou sans le moindre point mais pourront, à défaut, entamer le prochain week-end à Singapour sans désavantage particulier sur la grille.