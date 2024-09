Horner et Marko mettent en cause Sainz dans l'accrochage avec Pérez

Dans l'avant-dernier tour du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024 de F1, Carlos Sainz et Sergio Pérez étaient en lutte pour la seconde place face à Charles Leclerc. Les deux hommes ont réaccéléré côte à côte, avec un avantage notable pour l'Espagnol, à la sortie du deuxième virage avant d'entrer en contact et de s'envoyer dans le mur sur la gauche de la piste, mettant fin à leur course et neutralisant les derniers instants de l'épreuve.

Les deux hommes ont été convoqués par les commissaires et une décision sur l'incident est attendue en cette fin d'après-midi. Mais à chaud, il semblait clair dans le clan Red Bull que la responsabilité pleine et entière de cet accrochage reposait sur les épaules de Sainz.

Interrogé par Sky Sports, Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, a lancé : "Oui, [Pérez] méritait beaucoup mieux. J'ai vu le ralenti et vous pouvez voir Carlos commencer à dériver [vers la gauche] sur le circuit, donc c'est très décevant, il aurait dû au moins être sur le podium aujourd'hui. Il faut voir ce qui sera imposé le week-end suivant [en termes de pénalité potentielle pour Sainz], ça a détruit la course de Checo aujourd'hui, ça nous a coûté beaucoup de dégâts et évidemment des points cruciaux au championnat constructeurs."

Lire aussi : Formule 1 Verstappen et McLaren sous enquête des commissaires à Bakou

Helmut Marko, conseiller Red Bull, a livré un avis d'abord tranché, pour ServusTV, la chaîne autrichienne détenue par la firme de boissons énergisantes : "Pérez était en train de dépasser Leclerc et a glissé un peu, puis Sainz l'a dépassé, il l'a dépassé à son tour et ensuite, de ce que j'ai vu, Sainz a tourné dans la voiture de Checo, sans aucune raison. [...] C'était une ligne droite, il n'y avait aucune raison de tirer à gauche si brusquement."

Puis il s'est montré un peu plus mesuré au micro de Sky Allemagne : "Je vois Sainz faire un mouvement assez brusque vers la gauche, qui a déclenché l'accident. Mais je suis tout à fait d'accord avec Ralf [Schumacher, consultant pour la chaîne allemande]. Il était complètement inutile de provoquer quelque chose comme ça à deux tours de la fin. Pérez est bien mieux ressorti et, bien sûr, il a volontairement choisi de ne pas laisser de place, il est resté sur sa ligne. Mais tous les deux ont je ne sais combien de Grands Prix à leur actif. Quelque chose comme ça qui arrive à un débutant, c'est possible. Cela nous a coûté un nombre incroyable de points."

Pérez était peut-être lui-même le plus mesuré, malgré sa colère à la radio juste après l'accident : "C'est vraiment dommage parce qu'à la sortie du virage 2, il y avait un mètre entre les deux voitures et que, en un ou deux mètres, nous sommes entrés en contact. Évidemment, je comprends ce que Carlos essayait de faire, suivre l'aspiration de Charles, mais j'étais là et tout s'est passé très vite car il avait plus de vitesse et la façon dont il s'est déplacé a fait qu'il a touché mon pneu avant droit assez rapidement. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il ne s'était pas rendu compte que j'étais là..."

Sainz assure avoir suivi "sa trajectoire normale"

Chez Ferrari, au contraire, le ton était un peu moins accusateur, plus circonspect, Sainz ne souhaitant pas trop s'engager tout en estimant que son adversaire avait semble-t-il décidé de ne rien lâcher à ce moment précis de la course : "Honnêtement, j'arrivais très vite derrière Charles et Checo, j'avais économisé mes pneus. Oui, j'ai dépassé Checo alors qu'il se battait avec Charles. Je crois que nous sommes sortis du deuxième virage. J'ai suivi ma trajectoire normale."

"Je n'ai pas fait de manœuvre étrange ou quoi que ce soit d'autre. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, nous sommes entrés en collision et oui, je pense qu'il avait beaucoup d'espace sur la gauche. Je n'ai pas fait de mouvement étrange, mais je suppose que c'est la course. Parfois, on fait 48 tours sans rien faire et puis il y a deux tours, trois tours où il faut se battre et des choses comme ça arrivent."

VIDÉO - Le résumé du GP d'Azerbaïdjan

Quand il lui a été demandé d'expliquer ce qu'il comptait dire aux commissaires, le pilote Ferrari a répondu : "Que j'ai suivi ma trajectoire de course normale, la trajectoire que nous suivons tous à chaque tour de piste. En sortant du deuxième virage, nous dérivons toujours un peu vers la gauche, mais sans faire de manœuvres bizarres ou erratiques. Charles, devant moi, se dirige également vers la gauche, je ne fais que suivre son aspiration et, je ne sais pas, je pense que Checo décide de ne faire aucun mouvement ou de ne pas laisser de place, mais il est trop tôt pour le dire."

Quant à Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, il a déclaré pour Canal+ : "Je ne suis pas le mieux placé pour avoir une analyse, parce qu'elle est forcément partiale. Je pense qu'ils étaient cote à cote tous les deux, personne n'a voulu lâcher l'aspiration de Charles parce que c'était important jusqu'au virage 3. Je n'ai pas revu les images, je les vois en live... [il regarde les images] Il n'y en a même pas un qui bouge beaucoup."

Puis, quand les propos de Horner lui ont été rapportés, le Français a ajouté pour Motorsport.com : "Si Horner s'attend à une pénalité pour Carlos, je m'attends à une pénalité pour Checo, car il avait beaucoup de place sur le côté gauche."

Avec Mark Mann-Bryans, Kevin Hermann, Paul Reis et Basile Davoine