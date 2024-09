Verstappen "paie le prix" de mauvais réglages mais est rassuré

Qualifié sixième sur la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Max Verstappen pestait samedi soir contre une mauvaise direction prise dans les réglages de sa RB20. Compte tenu de la règle du parc fermé, le Néerlandais a retrouvé les mêmes difficultés dans une course qu'il a traversée avec un sentiment d'impuissance. Au point de ne même pas pouvoir s'opposer au retour de Lando Norris, pourtant parti 15e, et qui l'a finalement devancé pour lui reprendre trois points au championnat.

Cinquième à l'arrivée après avoir bénéficié de l'accrochage entre Carlos Sainz et Sergio Pérez, le triple Champion du monde en titre a confirmé l'erreur commise avec le setup de sa monoplace, et corroborée par le niveau supérieur qu'a affiché son coéquipier hier comme aujourd'hui. "Je pense que l'on paie juste le prix du changement que l'on a fait en qualifications", explique-t-il. "Ça a rendu le pilotage vraiment difficile. La voiture rebondissait énormément. Les roues décollaient à basse vitesse."

Interrogé sur l'origine de cette direction qui a visiblement tout changé samedi après la dernière séance d'essais libres, Max Verstappen endosse sa part de responsabilité. "On gagne et on perd en équipe", insiste-t-il. "On pensait que c'était une bonne direction à prendre mais ça ne l'était pas."

De ce week-end à Bakou, il veut en priorité retenir les progrès réalisés par Red Bull, et a acquis la conviction de ne pas revivre le cauchemar de Monza, même si Singapour est un tracé qu'il peut redouter.

"On a énormément appris", appuie-t-il encore. "La voiture se comportait beaucoup mieux qu'auparavant. On s'est peut-être trompé dans le setup mais on essaiera de faire mieux. On essaiera d'optimiser les réglages, de comprendre ce que l'on a fait de travers ici."

"Je ne pense pas que ce sera notre meilleur circuit [à Singapour], naturellement, mais on verra. Ça pourrait nous surprendre. Le comportement global est meilleur. Malheureusement, on a pris de mauvaises décisions avant les qualifications et on en a payé le prix."

Consultant spécial de Red Bull, Helmut Marko a donné des précisions sur ce choix de réglages différent entre les deux pilotes de l'écurie, qui s'est traduit par un étonnant contraste en piste.

"Dès que Max était à une ou deux secondes [d'un adversaire], les freins surchauffaient au bout d'un ou deux tours", explique l'Autrichien au micro de Sky Deutschland. "L'usure des pneus était beaucoup plus élevée. Théoriquement, la différence n'était pas si énorme mais en pratique, elle a eu une incidence majeure. Mais le point positif, c'est que la voiture a le potentiel si elle est bien réglée."

Verstappen maintient un écart "raisonnable"

Verstappen quitte Bakou avec 59 points d'avance sur Norris. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Au championnat constructeurs, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan marque un tournant important puisque Red Bull cède les commandes à McLaren. Au classement pilotes, Max Verstappen conserve en revanche 59 longueurs d'avance sur Lando Norris et voit les choses du bon côté. "Je suis sûr que l'on peut mieux faire", rassure-t-il. "Le combat n'est pas terminé. On essaiera de revenir. L'écart reste raisonnable. Pour le moment, il n'y a toujours que Lando."

Le scénario du championnat, qui voit plusieurs pilotes et écuries en capacité de se mêler à la lutte pour la victoire, est également perçu comme un atout sur lequel capitaliser malgré une situation qui ne convient pas à Max Verstappen.

"J'imagine que oui, dans un sens, mais je n'aime pas terminer toujours sixième", prévient-il. "On doit faire mieux, mais je pense qu'aujourd'hui a montré que la voiture était plus performante, avec Checo qui en était plus heureux par exemple. On est dans le match. Peut-être que l'on n'a pas gagné, mais on était dans la bagarre avec Checo. On peut y rester si l'on continue à améliorer la voiture constamment, étape par étape, après nos conclusions de Monza."