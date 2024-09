Verstappen déplore les changements sur sa Red Bull avant les qualifs

Pour la première fois de l'année, Max Verstappen a été battu en qualifications par Sergio Pérez. Quand on sait que le Néerlandais n'avait plus été devancé par son équipier depuis le Grand Prix de Miami 2023, il s'agit d'un petit événement, qui intervient toutefois sur un tracé où le Mexicain a toujours été à son aise.

Après la séance, le triple Champion du monde est revenu sur ce qui s'était mal passé lors de cette Q3, qu'il termine au sixième rang, à plus de six dixièmes de la pole de Charles Leclerc, alors qu'il semblait avoir le potentiel pour se tenir à ses côtés en première ligne. Il a notamment évoqué des changements de réglages faits avant la séance, qui ont contribué à rendre la RB20 moins facile à piloter.

"Il est toujours difficile de savoir ce qui va se passer en Q3", a-t-il expliqué après la séance. "Mais dès que j'ai pris la piste en Q1, au premier tour, j'ai senti que la voiture avait régressé. Nous avons fait quelques changements. La voiture est devenue incroyablement imprévisible, difficile [à piloter], juste à cause des changements que nous avons effectués. Et bien sûr, je suis un peu déçu, parce que l'on essaie toujours d'optimiser les choses et de les rendre meilleures. Et malheureusement, nous avons juste été trop loin. C'est dommage que ce soit arrivé en qualifications."

"Ensuite, bien sûr, dans mon premier run en Q3, je l'ai perdue dans le dernier virage. Sans ça, on se serait quand même battu pour la deuxième ou troisième place. Mais il y a encore un run, on peut encore améliorer son temps au tour. Je n'avais tout simplement pas les bonnes sensations dans la voiture. Je ne me sentais pas à l'aise parce qu'elle était difficile [à piloter]. Et quand on n'est pas à l'aise, on ne peut pas attaquer les virages, on est un peu en dessous. En gros, c'est ce qui s'est passé."

"Cela a provoqué beaucoup de rebonds à l'arrière en entrée et en sortie de virage", a-t-il précisé. "En Q2, tout s'est relativement bien passé, mais la voiture ne me plaisait pas et je n'ai pas pu en tirer le maximum. J'avais trop de survirage, ce qui n'est pas souhaitable sur un circuit urbain."

En dépit de cette Q3, Verstappen assure que le "monstre" dont il parlait après Monza n'est plus là : "Non, non, non, nous avons amélioré la voiture. Mais nous avons essayé d'améliorer certaines choses avec les réglages et malheureusement, c'est allé dans l'autre sens", a-t-il ainsi assuré. Interrogé sur ce qui avait été amélioré depuis l'Italie, il a répondu : "La déconnection en termes d'équilibre. C'est le circuit pour, mais nous travaillons encore sur l'affinage de tout cela pour que ce soit plus homogène."

Quand il lui a été demandé si la mauvaise séance de qualifications de Lando Norris, éliminé en Q1 et seulement 17e sur la grille, était de nature à apporter du positif face à cette contre-performance relative, Verstappen a répondu : "Oui, évidemment, mais je veux toujours bien faire, et aujourd'hui c'était une mauvaise journée."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi