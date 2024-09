Course - Piastri résiste et s'impose à Bakou, Pérez et Sainz dans le mur

Après sa victoire lors de la manche précédente à Monza, Charles Leclerc continue sur sa lancée sur un tracé qu'il apprécie particulièrement. Samedi, le pilote Ferrari a réalisé le meilleur temps de la séance de qualifications, lui permettant de s'offrir la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, la quatrième consécutive sur le tracé de Bakou. Il est accompagné d'Oscar Piastri sur la première ligne avec, en embuscade, Carlos Sainz puis Sergio Pérez, qui s'est déjà imposé deux fois dans la capitale azerbaïdjanaise.

Max Verstappen s'élance de la sixième place, devant Fernando Alonso et les deux Williams de Franco Colapinto et Alexander Albon, petite surprise de ce top 10. Il faut descendre jusqu'au 15e rang de cette grille de départ pour trouver Lando Norris, piégé par un drapeau jaune lors de la Q1. Il parvient tout de même à gagner deux places sur la grille en raison de la disqualification de Pierre Gasly et de la pénalité de Lewis Hamilton, qui s'élancera des stands en raison de plusieurs changements sous parc fermé. Le pilote Mercedes est accompagné par Esteban Ocon qui partira également de la voie des stands pour les mêmes raisons.

Charles Leclerc conserve les commandes

Le départ de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan se fait sous 25°C avec un grand ciel bleu, où la pluie ne risque pas de faire son apparition. Pour ce qui est du choix des pneumatiques, 14 des 20 monoplaces sont équipées de pneus mediums tandis que Albon, Ricciardo, Norris, Zhou, Gasly et Ocon sont en pneus durs.

À l'extinction des feux, Charles Leclerc conserve sa position de tête devant Piastri. Derrière, les Red Bull de Pérez et Verstappen prennent respectivement le meilleur sur Sainz et Russell. Avant même la fin du premier tour, Stroll est déjà aux stands, victime d'une crevaison.

Dans la seconde partie du tableau, Norris entame sa remontée et à l'entrée du troisième tour, le Britannique se retrouve à la porte des points en se débarrassant de Nico Hülkenberg. Dans le même temps, on retrouve Gasly et Hamilton, partis en fond de grille, aux 14e et 15e positions.

Norris fait son entrée dans le top 10

Auteur du meilleur tour au cinquième passage sur la ligne, Oscar Piastri menace Charles Leclerc dans sa zone DRS. Derrière, les écarts sont un peu plus importants, entre une et deux secondes. Un tour plus tard, Charles Leclerc hausse son rythme et répond à Oscar Piastri en récupérant le point du tour le plus rapide. Il faut attendre le début de la huitième boucle pour voir Norris entrer dans les points. Le pilote McLaren se défait sans problème de la Haas de Bearman, qui ne résiste pas.

À l'entrée du dixième tour, l'écart entre Charles Leclerc et Oscar Piastri s'élève à trois secondes. Ce dernier est désormais menacé par Pérez, à une seconde du pilote Australien. Sur l'ensemble du tracé, les écarts se figent et l'animation est plutôt calme. À noter, l'arrêt aux stands de Franco Colapinto qui ressort en pneus durs à la 15e position, suivi un tour plus tard par Alonso qui ressort devant l'Argentin.

À l'issue du 12e tour, Verstappen et Russell sont les premiers parmi les leaders à passer par les stands. Le Néerlandais ressort devant le Britannique à la dixième place, chaussé des pneus durs. Au même moment, Leclerc porte son avance sur Piastri à plus de cinq secondes. Un tour plus tard, Pérez s'arrête également, ressortant largement devant son coéquipier. En difficulté depuis le début du Grand Prix, Yuki Tsunoda est contraint d'abandonner.

Piastri prend les commandes au 20e tour

Norris, bloquant Pérez quelques secondes, a permis à Piastri de ressortir des stands juste devant le Mexicain. Il faut attendre un tour plus tard pour que le leader Leclerc s'arrête afin de couvrir ses deux rivaux. Il ressort devant, laissant la tête à Carlos Sainz pour un petit tour puisque l'Espagnol s'arrête à la fin de la 18e boucle. Albon et Norris se retrouvent aux quatrième et cinquième places en ne s'étant pas encore arrêtés.

À la fin du 19e et début du 20e tour, Oscar Piastri réalise un très gros freinage, très propre, au bout de la ligne droite pour se défaire de Leclerc et prendre les rênes de la course. Juste derrière, Pérez est également revenu dans la bataille. Surpris, Leclerc tente de répondre à l'Australien mais sans succès.

Alors que la bataille fait rage entre les trois premiers de cette course, Sainz prend la quatrième place en prenant le meilleur sur Norris puis Albon. Derrière lui, Max Verstappen ne parvient pas à se défaire du pilote McLaren et reste bloqué dans ses échappements.

Bataille à trois pour la victoire

Il faut attendre le 29e tour pour voir une véritable attaque du Monégasque sur Piastri. Une nouvelle fois sans succès. Juste derrière, Pérez assiste à la bataille en préservant ses gommes et pourrait bien tenter quelque chose avant la fin de la course. Pour son coéquipier, la situation est bien plus complexe, toujours bloqué dans les rétroviseurs de Norris, bien aidé par le DRS de la Williams devant lui.

Un tour plus tard, Norris reçoit l'ordre à la radio de s'arrêter aux stands avant qu'on ne lui dise le contraire. Sans doute un bluff de la part de McLaren pour tenter de faire plonger Albon dans la voie des stands. Il n'aura pas attendu longtemps puisque le Thaïlandais passe aux stands à la fin du 31e tour.

Jusque là observateur de la scène, Pérez se joint à la bataille pour la victoire en revenant dans la zone DRS de Leclerc. Verstappen n'est pas du tout dans le même jour que son coéquipier. Le Néerlandais perd du terrain sur Norris avant de voir Russell prendre sa sixième place dans le premier virage.

Piastri résiste à Leclerc

À l'entrée du 37e tour, Charles Leclerc est toujours dans les échappements de Piastri mais ne parvient pas à tenter quoi que ce soit sur le pilote Australien qui arrive à maintenir le pilote Ferrari à une bonne distance. Troisième, Pérez commence à décrocher en reculant à plus de deux secondes des deux monoplaces de tête. Dans le même temps, Norris s'arrête enfin dans les stands et ressort à la septième place, à plus de 15 secondes de Verstappen, sixième.

À dix tours du drapeau à damier, Piastri résiste toujours et encore à Leclerc qui ne trouve pas la solution. Derrière, Pérez joue au yoyo en levant le pied puis en accélérant à nouveau quelques tours plus tard. Sainz fait également son retour et ne va pas tarder à revenir dans les échappements du Mexicain. Quant à Norris, il revient à un peu plus de huit seconde de son rival au championnat.

Sainz et Pérez s'accrochent

À l'entrée des cinq derniers tours, Leclerc lâche un peu, se retrouvant au-delà de la seconde de Piastri. Le Monégasque se retrouve donc sous la menace de Pérez, lui même menacé par Sainz qui a fait la jonction derrière lui. À la radio, Leclerc se plaint de ne plus avoir de pneus arrière.

Il faut attendre le 49e tour pour voir Norris prendre le meilleur sur Verstappen qui va, à nouveau, réduire son retard au championnat. Au début du tour suivant, Pérez tente un dépassement sur Leclerc qui défend bien. Cela profite à Sainz qui s'intercale entre les deux. Seulement, à la sortie du deuxième virage, Pérez s'est mis à la hauteur de l'Espagnol, ce dernier se décalant légèrement mais avec de grosses conséquences puisque les deux pilotes ont fini dans le mur.

La Virtual Safety Car est donc venue conclure la victoire de Piastri qui aura résisté à Charles Leclerc une bonne partie de la course. Charles Leclerc termine deuxième et Russell monte donc sur le podium. Norris prend la quatrième place, après être parti 15e, devant Verstappen. Les deux Williams terminent également dans les points aux septième et huitième places.

GP d'Azerbaïdjan 2024 - Course