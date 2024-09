Le système de sécurité F1 à l'origine de l'élimination de Norris

Une décision prise en une fraction de seconde de déclencher le drapeau jaune en raison de l'Alpine endommagée d'Esteban Ocon est à l'origine de l'élimination de Lando Norris, pilote de McLaren, au terme de la première phase des qualifications du GP d'Azerbaïdjan 2024 de F1. Qualifié 17e à Bakou ce samedi, même s'il s'élancera finalement du 15e rang, cette situation pourrait compromettre ses chances de rattraper Max Verstappen au classement général.

Après les qualifications, la question de savoir si Norris avait vraiment vu un drapeau jaune ou s'il avait ralenti trop tôt a fait l'objet de nombreuses spéculations, tandis que le patron de l'équipe McLaren, Andrea Stella, a déclaré immédiatement après la séance qu'"un drapeau jaune [avait été] déployé alors qu'il n'était finalement pas nécessaire".

La FIA a toutefois confirmé à Motorsport.com qu'un drapeau jaune avait bien été présenté à Norris pendant ce bref épisode, sur le système d'activation électronique qui illumine les panneaux de signalisation et les lumières dans le cockpit de la voiture.

Un commissaire a en effet estimé que le drapeau jaune était nécessaire en raison de la présence de l'Alpine d'Ocon, qui s'approchait à très faible allure d'une section dangereuse de la piste de Bakou. La voiture avait été endommagée au moment où le Français avait heurté le mur à la sortie du virage 4 (celui où Franco Colapinto s'est accidenté en EL1), peu de temps auparavant.

Ocon rentrait aux stands et avait déjà été signalé par des drapeaux blancs qui avertissent les autres pilotes de la présence d'une voiture lente devant eux. Il semblerait cependant qu'étant donné la partie du circuit dans laquelle Norris se trouvait - juste avant les virages 18 et 19 à grande vitesse - le commissaire susmentionné ait décidé de déclencher le drapeau jaune pour cette mini-section particulière.

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Le drapeau a été rapidement désactivé après le passage de Norris et Ocon. Les officiels de la FIA sont par ailleurs satisfaits de la décision du commissaire, selon les informations recueillies par Motorsport.com à Bakou.

Norris a immédiatement ralenti en réaction au drapeau jaune, puis est rentré aux stands lorsque son ingénieur de course Will Joseph l'a informé qu'il ne pouvait pas tenter de boucler un autre tour. Joseph a alors déclaré : "Mon pote, je suis désolé, ils n'auraient pas dû faire ça", à propos du drapeau jaune.

S'adressant à Sky Sports F1 au sujet de l'incident immédiatement après les qualifications, Andrea Stella a déclaré : "L'équipe n'a pas annoncé [à Norris qu'il y avait un drapeau jaune] parce qu'il a été affiché au dernier moment. Nous avons juste vérifié avec nos outils. Nous sommes donc en train de discuter avec la FIA pour savoir pourquoi cela s'est produit, car un drapeau jaune n'est pas nécessaire lorsqu'il y a une voiture qui est juste lente et qui est hors trajectoire."

"Tout le monde fait de son mieux, j'en suis sûr, mais cette fois-ci, il y a eu une situation qui, idéalement, n'aurait pas dû se produire. Nous en avons payé le prix. Nous n'abandonnons pas et, comme je l'ai dit, tout le monde fait de son mieux. Nous en prenons acte, nous allons de l'avant et nous ferons de notre mieux demain pour aller chercher de bons points."

Il a par la suite déclaré : "Je pense que Lando était juste au mauvais moment à un endroit où un drapeau jaune est déployé alors qu'il n'était finalement pas nécessaire."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

La question que se pose McLaren est de savoir à quel point Ocon était en dehors de la trajectoire au moment où Norris l'a dépassé - puisque l'Alpine semblait loin à l'extérieur à la sortie du virage 17 - et qu'aucune des deux voitures n'avait encore atteint l'approche en aveugle des virages 18 et 19. C'est à cet endroit que Norris avait dû interrompre un tour rapide en EL2 après avoir été gêné par Pierre Gasly.

Selon les informations de Motorsport.com, McLaren attend toujours une clarification de la part de la FIA à ce sujet, alors que les pilotes F1 ont été expressément priés de respecter au plus vite les panneaux indicateurs à cet endroit lors du briefing qui a suivi les EL2.

En ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle Norris aurait réagi à un drapeau blanc et pas un drapeau jaune, la présence d'un drapeau vert immédiatement après la zone où il a dépassé Ocon confirme que le drapeau jaune était bien déployé. Les drapeaux blancs ne sont pas suivis de drapeaux verts dans le système électronique de la FIA, ils sont simplement retirés quand la voiture passe chaque secteur.

Il est également entendu que les pilotes ont demandé à la FIA s'il serait possible, à l'avenir, d'ouvrir un peu plus ces virages aveugles à grande vitesse pour les prochaines courses de Bakou, compte tenu des risques encourus et d'accidents évités de justesse par le passé. La fédération est ouverte à modifier l'emplacement des murs de cette partie du tracé de Bakou - à l'image de ce qui avait été fait après la première course à Djeddah en 2021 -, à la condition, évidemment, que les autorités locales donnent leur accord.