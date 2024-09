Qualifs - Leclerc en pole position à Bakou, Norris éliminé en Q1

Malgré la petite mésaventure rencontrée par Charles Leclerc lors de sa sortie de piste en EL1, le pilote Ferrari apparaît comme l'un des favoris pour la séance de qualifications. En effet, le Monégasque a signé le meilleur temps de la journée de vendredi avant d'échouer à la seconde place ce matin, à seulement 13 millièmes de George Russell, auteur du chrono le plus rapide de la troisième séance d'essais libres. À noter que Leclerc a reçu une réprimande pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune lors des EL3.

Cependant, une nouvelle fois cette saison, la course à la pole position reste très serrée entre Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull. Cette dernière se montre dans une bien meilleure forme que les week-ends précédents, Sergio Pérez faisant même partie de la bataille, sur un circuit qu'il apprécie particulièrement.

Q1 - Leclerc en tête, Lando Norris éliminé !

Dans cette première partie des qualifications, Nico Hülkenberg est le premier à s'élancer sur le tracé de Bakou et signe le premier chrono de cette séance avant d'être battu par Valtteri Bottas en 1'44''876. Yuki Tsunoda puis Alexander Albon se montrent plus rapide avant de voir Sergio Pérez prendre le meilleur temps en 1'43''436. Charles Leclerc vient s'intercaler entre les deux Red Bull, tandis que les McLaren prennent les quatrième et cinquième places. Les Mercedes sont les seules monoplaces en pneus mediums dans cette Q1.

À l'issue de son premier tour chrono, Carlos Sainz vient se placer à 81 millièmes de Pérez avant de tirer tout droit dans le premier virage. Franco Colapinto impressionne dans ce début de séance en prenant le troisième temps, à seulement un dixième.

À six minutes du terme, Pérez améliore sa propre marque en 1'43''213 avant de voir Leclerc prendre la tête en 1'42''775. Débarrassé de ses pneus mediums, George Russell s'intercale entre les deux pilotes, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton remonte au quatrième rang. Au même moment, Max Verstappen n'est que neuvième, derrière les deux McLaren.

Alors que la piste s'améliore, les deux Williams remontent aux deuxième et troisième rangs. Elles sont rejoints par Verstappen qui s'intercale entre les deux. Dans le même temps, Gasly réalise un gros chrono et remonte au quatrième rang, alors que son coéquipier Esteban Ocon, qui a touché le mur dans le deuxième secteur, s'arrêtera là et partira de la 19e place demain en raison de la pénalité de Zhou.

Dans les dernières secondes, Oscar Piastri parvient à prendre le troisième chrono, mais son coéquipier Lando Norris, alors 17e, est rentrer dans son stand après son dernier run. Il s'élancera donc de la 17e place sur la grille. Une surprise qui peut profiter grandement à Verstappen.

Les éliminés en Q1 : Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou, Ocon

Q2 - Verstappen le plus rapide, les deux Williams en Q3

Auteur du meilleur temps en Q1, Charles Leclerc signe le premier chrono en 1'43''422, tout de suite battu par son coéquipier en 1'43''225. C'est ensuite Russell puis Piastri qui prend le meilleur temps en 1'42''598. En décalé, la Red Bull de Verstappen prend la tête de la feuille des temps en 1'42''042, suivi par son coéquipier à un peu plus de deux dixièmes.

Sur son deuxième tour chrono, Carlos Sainz remonte au quatrième rang, tandis que Charles Leclerc échoue à seulement 14 millièmes de Verstappen. Pour la fin de cette partie des qualifications, Sergio Pérez est le seul pilote à ne pas se relancer. Chez Mercedes, Russell remonte au quatrième rang, tandis que Hamilton prend le septième temps avant de retomber à la neuvième place en raison des améliorations de Colapinto et Fernando Alonso.

Verstappen prend donc le meilleur temps de cette Q2 devant Leclerc et Pérez. On peut également noter la qualifications des deux Williams en Q3, une première depuis le Grand Prix de Las Vegas la saison passée.

Les éliminés en Q2 : Bearman, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg, Stroll

Q3 - Leclerc en pole, Verstappen sixième

Dans cette dernière partie des qualifications, les Mercedes sont les premières en piste. George Russell établit le premier chrono en 1'41''962. Hamilton n'est qu'à cinq dixièmes. Piastri vient améliorer avant de voir Leclerc prendre le meilleur temps en 1'41''610. Carlos Sainz prend la deuxième place tandis que Verstappen échoue à la sixième position, derrière Sergio Pérez. Le Néerlandais a glissé sur les vibreurs à la sortie du dernier virage.

À la sortie des stands pour attaquer son deuxième run, Alex Albon est immobilisé en piste à cause du refroidisseur oublié sur sa monoplace. Un petit incident pour les autres pilotes mais un gros pour le Thaïlandais. Une nouvelle fois élancé en premier, Russell améliore sa propre marque mais reste quatrième. Piastri s'intercale entre les Ferrari à la seconde position avant que Leclerc améliore son temps en 1'41''365. Verstappen ne parvient pas à améliorer et partira de la sixième place. Nous aurons donc une première ligne composée de Charles Leclerc et Oscar Piastri.

GP d'Azerbaïdjan 2024 - Qualifications

Q1

Q2

Q3