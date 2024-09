Red Bull n'hésitera pas à donner des consignes d'équipe à Pérez

Alors que McLaren a infléchi sa politique de gestion entre ses pilotes avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, donnant désormais la priorité à Lando Norris sur Oscar Piastri dans la course au titre, Red Bull a rappelé le rôle que devra éventuellement jouer Sergio Pérez pour seconder Max Verstappen.

Les deux pilotes semblent retrouver de la compétitivité à Bakou, même si la troisième séance d'essais libres les a placés un peu plus en retrait que la veille. Surtout, l'écart de performance entre eux semble se réduire ce week-end et, si jamais la situation doit se présenter, Red Bull n'hésitera pas à recourir aux consignes d'équipe comme ce fut déjà le cas par le passé.

"Ça dépend où sont les autres", explique le directeur d'écurie Christian Horner au micro de Sky Sports. "Les consignes d'équipe sont toujours un sujet controversé, mais Checo sait à 100% quel est son rôle et son travail, à savoir soutenir Max jusqu'à la fin de ce championnat et évidemment contribuer au championnat constructeurs. On l'a déjà vu, il suffit de repenser à Abu Dhabi 2021 pour voir à quel point Checo a l'esprit d'équipe, et pour nous le plan est assez simple."

Le regain de forme affiché par Sergio Pérez coïncide avec le retour de la Formule 1 sur un tracé où il s'est déjà imposé à deux reprises, mais Christian Horner semble croire à une part d'irrationnel dans ce constat, se montrant même un brin sarcastique.

"Il n'y a pas de logique car il y a des lignes droites à haute vitesse entre les rails, des virages à 90 degrés, mais il a toujours été magique ici ; s'il y avait un championnat de 24 courses en Azerbaïdjan, il serait assez dur à battre. C'est important qu'il garde cette dynamique jusqu'à la course."

"Il y a une sorte de part psychologique qui l'aide et il y a deux circuits, ici et Singapour, où nous avons toujours su que ça devrait être mieux pour nous. Nous espérons vivre un week-end solide."

Max Verstappen et Sergio Pérez ont respectivement terminé 5e et 7e de la dernière séance d'essais libres samedi matin, à 0"348 et 0"510 du chrono de référence établi par George Russell au volant de sa Mercedes.