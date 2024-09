EL3 - Russell un rien devant Leclerc, encore des problèmes chez Alpine

Après une première journée disputée sur le sec ce vendredi, le samedi du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024 débute avec une piste où l'on peut percevoir quelques petites zones d'humidité après une averse plus tôt dans la journée. La pluie reste d'ailleurs menaçante au moment où la séance débute, avec 27°C dans l'air et 32°C au niveau de la piste, même si tous les pilotes qui s'élancent le font en pneus slicks.

Lors des 12 premières minutes, seul un gros tiers du plateau prend la piste pour quelques tours d'installation, sans signer de temps, à l'image des Red Bull. Alors que les McLaren et les Ferrari entrent en piste, le drapeau rouge est déployé : pas d'accident mais un nouveau problème technique pour Alpine puisqu'Esteban Ocon doit immobiliser son A524 en piste, entre les virages 17 et 18. Le temps de dégager la piste et de la mettre en sécurité, la séance reprend avec encore 36 minutes au compteur.

Alors que tous les pilotes sont chaussés de pneus tendres (rouges) et que quelques gouttes de pluie sont signalées, les premiers temps tombent : Alexander Albon signe le meilleur temps de cette salve en 1'44"371, assez largement devant son équipier, mais beaucoup de pilotes sont en amélioration dans leur second tour. Oscar Piastri et Nico Hülkenberg parviennent à s'intercaler entre les deux Williams, mais ce sont les seuls puisque le drapeau rouge est à nouveau déployé.

Il est déclenché par un accident sans gravité d'Oliver Bearman. Le Britannique, après s'être manqué au freinage du virage 1, a un peu tergiversé avant de prendre une décision et a choisi un peu trop tard de passer par l'échappatoire ; il a donc percuté le Tecpro, abîmant l'aileron avant et le demi-train avant gauche de sa Haas. La voiture est vite dégagée, la séance reprenant avec 22 minutes au compteur.

Lando Norris ne tarde pas à se positionner en tête, en 1'44"226, mais Albon ne lui laisse pas le temps d'en profiter avec un 1'43"623 et Charles Leclerc encore moins en 1'43"455. Si Max Verstappen parvient à s'intercaler entre la Ferrari et la Williams, à 0"129 de Leclerc, Sergio Pérez s'empare des commandes en 1'43"389. Mais c'était sans compter sur Piastri, qui se hisse largement en haut de la feuille des temps en 1'42"749, six dixièmes devant le Mexicain.

À moins de dix minutes de la fin de séance, Leclerc abaisse encore la référence en signant 1'42"564, 0"185 devant Piastri, 0"300 devant Verstappen et 0"439 devant George Russell. Norris parvient à revenir à 0"173 de la Ferrari de tête. Pendant ce temps, Pérez et Carlos Sainz nous rejouent une version inversée de l'épisode de la gêne de la veille, qui avait valu à l'Espagnol un avertissement, au virage 15 cette fois. Les commissaires enquêteront sur l'incident après la séance.

Deux minutes avant la fin de séance, Russell signe finalement le meilleur temps en 1'42"514, 0"050 devant Leclerc. Dans son dernier effort, le Monégasque parvient à se rapprocher à 0"013 de la Mercedes. Et la séance s'achève ainsi.

GP d'Azerbaïdjan 2024 - Essais Libres 3