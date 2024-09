Norris : "Je ne veux pas non plus qu'on me donne un titre"

McLaren a franchi le pas avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan : désormais, l'écurie anglaise privilégiera la position de Lando Norris par rapport à Oscar Piastri afin de maximiser ses chances dans la course au titre mondial face à Max Verstappen. Le tout dans un cadre qui doit également permettre d'optimiser les points inscrits au championnat constructeurs, toujours priorité absolue à Woking.

Avec 62 points de retard sur le triple Champion du monde en titre et, surtout, une dynamique favorable à McLaren sur les derniers Grands Prix, Lando Norris peut croire en ses chances au championnat. S'il accueille avec beaucoup de reconnaissance le changement de philosophie de son écurie, il assure néanmoins que cela concernera avant tout les points intermédiaires et non une situation dans laquelle son coéquipier serait en position de s'imposer.

S'attend-il à voir Oscar Piastri le laisser passer en tête d'un Grand Prix ? "Non", tranche-t-il franchement ce jeudi, dans le paddock de Bakou. "C'est globalement pour des positions plus lointaines, mais s'il se bat pour une victoire et qu'il mérite de gagner, alors il gagne."

Cette position tranche quelque peu avec celle, plus élaborée, du directeur d'équipe Andrea Stella en amont du Grand Prix d'Azerbaïdjan et laisse imaginer de futures clarifications en fonction de l'évolution de la situation et des scénarios de course. Elle dépeint également un Lando Norris soucieux de son image et de son estime personnelle, ne souhaitant pas aller chercher le titre au prix d'une morale compromise.

"Je suis là pour courir, et si un pilote fait mieux que moi, qu'il est performant, alors je dois faire du meilleur boulot, donc je ne veux rien enlever à personne", plaide le pilote anglais. "Je ne veux pas non plus qu'on me donne un titre. Oui, ce serait génial d'avoir un titre, à court terme ce serait incroyable comme sensation, mais je ne pense pas que je serais fier de ça sur le long terme. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas comme ça que je veux gagner un titre. Je veux le gagner en battant Max, en battant mes concurrents, et en prouvant que je suis le meilleur sur la piste. C'est comme ça que je veux gagner."

"Oscar continue de se battre et de faire sa propre course, il continue de faire ce qu'il a à faire. Et il se pourrait qu'il n'ait pas besoin de m'aider cette année. C'est plutôt qu'Oscar m'aide en cas de besoin, mais il continue d'avoir les mêmes intentions lors de chaque séance. Il se bat pour lui-même et il va faire son travail."

Éviter la sueur froide de Monza

McLaren ne veut pas revivre l'épisode de Monza. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Se disant "reconnaissant" de la situation qui lui sera désormais plus favorable, Lando Norris estime surtout que l'essentiel concerne des situations chaudes comme celle vécue à Monza juste après le départ, et où son coéquipier australien avait mené une attaque brillante mais au chausse-pied à la deuxième chicane.

"Je pense qu'il y a des moments où ce n'est pas judicieux de se battre, mais aborder le premier tour en pensant à ça n'est pas la bonne approche", explique-t-il. "Je pense que l'on doit tous les deux aborder le premier tour avec la bonne approche, à savoir attaquer et essayer de gagner des places. Dès que l'on commence à penser autrement, c'est là que ça commence à se gâter."

"Monza était un cas légèrement différent. Nous sommes revenus dessus et c'est réglé. Le point principal, c'est que nous sommes ressortis du virage 4 en première et troisième position, alors qu'il y avait un énorme écart en entrant dans ce virage. Ce n'était pas idéal, ni pour moi ni pour l'équipe, et nous n'aurions pas dû courir comme ça. Il faut donner des instructions plus claires sur la façon dont on peut se battre et prendre des risques l'un contre l'autre."

Piastri juge le moment venu

Oscar Piastri comprend la position de son écurie. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Oscar Piastri le confirme, certains éclaircissements sont encore attendus et nécessiteront préalablement "davantage de discussions" au sein de l'écurie. "Passer en revue tous les scénarios est impossible et nous ne voulons évidemment pas en parler publiquement", souligne-t-il. "Nous pensons que si quelqu'un travaille mieux pendant un week-end, c'est lui qui doit être récompensé, et c'est là que ça devient délicat et que nous devons continuer à en discuter."

"Je cours pour une équipe qui m'a donné ma chance en F1, qui m'a donné l'opportunité de gagner des Grands Prix de Formule 1 en 18 mois, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça", poursuit l'Australien. "Mais ça ne se résume pas à moi ; nous essayons de remporter les deux championnats, ce qui est énorme pour une écurie. Le championnat constructeurs est une chose, mais si nous avons l'occasion de remporter les deux titres la même année, c'est un immense objectif qu'il faut tenter d'atteindre."

"Si j'étais égoïste, je préférerais ne pas en avoir [de consignes d'équipe], mais je suis parfaitement conscient qu'il ne s'agit pas que de moi et je suis content de jouer un rôle de soutien à ce stade de la saison. Plus tôt dans l'année, ça aurait probablement été excessif, mais je pense que c'est désormais le moment approprié pour essayer d'aider l'équipe à remporter les deux titres."

Du haut de ses 23 ans, le natif de Melbourne ne cache pas non plus que la question de la réciprocité si la situation comptable entre les deux pilotes avait été inversée au championnat s'est posée.

"C'est quelque chose dont nous avons discuté et comme je l'ai dit, si c'était moi dans ce scénario, nous aurions eu exactement les mêmes discussions", révèle-t-il. "Pour les deux parties, ce n'est jamais facile, parce qu'un pilote veut toujours gagner au mérite, en faisant du meilleur travail et sans avoir besoin d'aide."