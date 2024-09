Ocon salue un regain d'écoute des pilotes chez Alpine

S'il n'a pas mâché ses mots durant l'été quant à certaines méthodes de travail chez Alpine, regrettant notamment que les erreurs du passé ne servent pas de leçon, Esteban Ocon est aujourd'hui davantage satisfait du travail mené en interne. Alors qu'il quittera l'écurie à la fin de l'année pour rejoindre Haas, le Français se sent paradoxalement plus écouté dans sa quête de résolution des problèmes, lui qui reste sur deux week-ends difficiles.

À Zandvoort puis, à un degré moindre, à Monza, Esteban Ocon s'est plaint d'une monoplace sur laquelle quelque chose n'allait pas. Alpine a profité du retour à Enstone entre le rendez-vous italien et celui de Bakou en cette fin de semaine pour continuer de chercher à comprendre, avec visiblement des éléments de réponse plus probants.

"J'étais au simulateur mardi, mais l'équipe fait beaucoup de recherches, probablement les plus importantes que j'aie vues depuis un certain temps, pour approfondir les données et vérifier les choses", souligne Esteban Ocon ce jeudi, dans le paddock du Grand Prix d'Azerbaïdjan. "C'était aussi un week-end difficile pour nous l'an dernier ici, donc il y a beaucoup de choses à faire différemment et qu'il faut maîtriser. Nous traitons encore toutes les informations que l'on a et il nous reste la journée d'aujourd'hui pour prendre des décisions quant à ce que l'on fera demain."

"Il y a eu des investigations supplémentaires à l'usine pour essayer de creuser et de comprendre les différences que l'on pouvait voir. Je garderai ça pour nous, car il y a énormément de choses qui se passent. Mais l'équipe nous écoute vraiment très bien en ce moment, que ce soit mes commentaires ou ceux de Pierre."

Esteban Ocon espère retrouver les points. Photo de: Alpine

Sur le plan de l'investissement personnel, Esteban Ocon se veut exemplaire. Consciencieux, il ne compte pas laisser un quelconque sentiment de démotivation venir s'immiscer dans sa fin de saison avec Alpine.

"C'est ce que je fais, et c'est mon job de le faire au mieux, à chaque fois que je monte dans la voiture", insiste-t-il. "Il y a évidemment une petite différence parce que d'habitude on prépare des choses pour l'an prochain, et ça ne me concerne pas. Donc il y a un peu moins de choses à analyser. Mais on continue de se préparer du mieux possible pour les courses."

"Cela fait cinq ans que je travaille sans relâche pour cette équipe. Ça ne va pas changer pour les sept ou huit prochains Grands Prix. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même et, par respect pour les gens avec qui je travaille, c'est le minimum que je puisse faire."

Dans les points à quatre reprises seulement cette saison, Esteban Ocon n'attend toutefois pas de miracle mais sait que l'atypique circuit de Bakou peut parfois réserver de bonnes surprises.

"C'est l'une des courses les plus folles, c'est certain", acquiesce-t-il. "C'est un circuit urbain et on y a vu des courses très ennuyeuses ou passionnantes. Malheureusement ça n'a pas tourné en ma faveur par le passé quand c'était une course folle. Deux années de suite j'étais en lice pour un podium, et ça n'a pas payé à la fin. J'espère qu'il y aura une opportunité ce week-end et que nous serons du bon côté des choses, car pour le moment, il faut que quelque chose de particulier survienne pour que nous ayons une bonne opportunité."

Propos recueillis par Oleg Karpov