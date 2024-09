Hamilton pas "déçu" que Newey ne rejoigne pas Ferrari

En dépit de rumeurs ayant longtemps évoqué la possibilité qu'il rejoigne Ferrari, Adrian Newey a choisi de poser ses valises chez Aston Martin. Une issue qui ne déçoit pas Lewis Hamilton, qui assure que cela "ne change rien" pour son avenir.

Ayant participé à la création de monoplaces qui ont permis de glaner, au total, 12 titres constructeurs et 13 titres pilotes depuis le début des années 1990, Newey est une figure incontournable du paysage de la F1 et son départ de Red Bull est sans conteste un événement. Un peu plus de quatre mois après l'annonce de la fin de cette collaboration entamée en 2006, il a donc été révélé cette semaine qu'il allait rejoindre le 1er mars 2025, en tant qu'actionnaire et associé à la gestion technique, une écurie Aston Martin qui se met en ordre de bataille pour 2026.

Pendant plusieurs semaines, l'avenir de Newey a été lié à la Scuderia Ferrari, avec des discussions se tenant en coulisses, certains observateurs et fans espérant qu'il travaille pour la première fois aux côtés de Hamilton. Cela ne se fera donc pas et, même s'il avait expliqué en mai que cela aurait été "un privilège" de collaborer avec lui, Hamilton assure qu'il n'est pas déçu.

Lewis Hamilton et Adrian Newey en discussion lors du GP de Hongrie 2012. Photo de: Patrik Lundin / Motorsport Images

Le septuple Champion du monde ne manque d'ailleurs pas de rappeler que, à la fois chez McLaren entre 2007 et 2012 et chez Mercedes depuis 2013, il n'a jamais piloté de voiture conçue avec Newey, ce qui ne l'a pas empêché de se bâtir le plus grand palmarès de l'Histoire de la F1 à ce jour. "Honnêtement, non [je ne suis pas déçu]. Même si, comme je l'ai dit avant, ça aurait été un honneur de travailler avec Adrian, j'ai eu le privilège de travailler avec deux équipes victorieuses de championnats dans lesquelles Adrian n'officiait pas."

Il est d'ailleurs étonnant de constater que c'est aussi la même chose pour l'autre septuple Champion du monde de F1, Michael Schumacher, qui a été champion chez Benetton en 1994-1995 puis chez Ferrari de 2000 à 2004.

En fait, la période comprenant les carrières en discipline reine de Schumacher et Hamilton recouvrant quasiment entièrement celle de Newey en F1, il est possible de constater que les titres pilotes remportés sans que l'un des deux soit au volant et sans Newey côté technique sont finalement peu nombreux à partir de 1991 : l'on compte ainsi Ayrton Senna (McLaren) en 1991, Fernando Alonso (Renault) en 2005 et 2006, Kimi Räikkönen (Ferrari) en 2007, Jenson Button (Brawn) en 2009 et enfin Nico Rosberg (Mercedes) en 2016.

"Je pense que probablement n'importe quelle écurie aurait été heureuse de le recruter", poursuit Hamilton, "mais en fin de compte, il doit faire ce qui est le mieux pour lui. Ça ne change rien pour moi ou mes objectifs en ce qui concerne la prochaine étape [de ma carrière]. Je crois toujours à 100% que nous pouvons réaliser de grandes choses."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas