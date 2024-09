Verstappen chez Aston Martin ? Newey peut "faire une différence"

Max Verstappen pourrait-il rejoindre Aston Martin dans un futur proche ? Dans le contexte de l'arrivée au sein de l'écurie d'Adrian Newey, en tant qu'actionnaire et associé à la gestion technique, d'aucuns ont tôt fait de lier l'avenir moins certain qu'il n'y paraît du Néerlandais et la nouvelle direction technique de l'écurie britannique. Et Mike Krack estime que cette venue peut effectivement "faire la différence".

Le directeur luxembourgeois de la structure basée à Silverstone vit en 2024 une saison bien moins reluisante que la précédente. Si, en effet, Aston Martin avait débuté 2023 sur les chapeaux de roues, emmené par sa nouvelle recrue Fernando Alonso, les performances se sont progressivement délitées à compter de la mi-saison. La campagne actuelle ne fait que poursuivre cette mauvaise dynamique avec un statut désormais clairement établi de cinquième force du plateau, parfois concurrencée par des écuries encore moins huppées.

Il faut dire qu'Aston subit sans doute ce qui ressemble à une crise de croissance : certes les résultats du début d'année dernière étaient le signe d'une direction technique adéquate face à des écuries Mercedes, Ferrari ou McLaren plus en difficulté, mais sans qu'elle soit suivie d'un développement suffisant et suffisamment efficace. La faute à un manque de compréhension technique mais aussi à la mise en place, en coulisses, d'installations et d'infrastructures pour l'avenir, dans le cadre de l'investissement massif décidé par Lawrence Stroll.

L'arrivée de Newey, attiré grâce à une prise de participation dans l'écurie et des émoluments que la rumeur situe autour des 30 M$ par an, apparaît comme l'une des dernières pièces importantes du puzzle pour donner à l'ensemble une cohérence. Le recrutement et les moyens déployés sont clairement ceux d'une écurie de pointe, avec en sus l'arrivée après 2025 comme partenaire technique côté moteur de Honda. L'objectif est évidemment de prendre au mieux le virage de la réglementation 2026.

Côté pilotes, Alonso s'est engagé pour les deux prochaines années, mais l'épineuse question de son équipier se pose. Lance Stroll, fils de Lawrence, sera là l'an prochain mais 2026 pourrait marquer une opportunité unique de tenter d'attirer Verstappen, dont le contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 est assorti de clauses de performances. Mike Krack en est conscient et pense que la présence de Newey, qui a contribué à créer toutes les F1 avec lesquelles Verstappen a gagné ou été champion, pourrait être un facteur décisif.

Interrogé sur ce sujet, Mike Krack a lancé : "La porte est toujours ouverte pour Max Verstappen, je pense que c'est la même chose pour chaque équipe. Je crois que [l'arrivée de Newey] va faire une différence pour tout le monde. Il ne s'agit plus d'êtres des outsiders comme par le passé... L'approche que l'on a est [désormais] complètement différente avec les partenaires et il en va de même pour les pilotes. Je pense donc que ça ouvre beaucoup de portes pour l'avenir."

Adrian a été habitué au succès, mais il est aussi connu pour le garantir.

Ancien pilote Jordan, écurie qui fut l'ancêtre d'Aston Martin dans les années 1990-2000, Ralf Schumacher estime qu'Aston Martin a effectivement tout de l'option intéressante pour Verstappen si ce dernier venait à quitter Red Bull. La question de son avenir a énormément été évoquée au printemps et à l'été dans la foulée de l'affaire Christian Horner. Le départ de Newey a d'ailleurs suivi de quelques semaines son éclatement sur fond de conflit avec une salariée et de lutte de pouvoir interne.

Dans ce contexte, le père du triple Champion du monde, Jos Verstappen, a parfois été très véhément au sujet de la situation interne et, plus récemment, du déclin des performances de Red Bull. Aussi, Ralf Schumacher ne manque pas de lier les deux hommes au moment d'évoquer ce sujet : "Max Verstappen, et surtout son père ainsi que son management, veulent gagner, ils veulent se battre pour le titre de Champion du monde", a-t-il déclaré pour Sky Allemagne.

"Adrian Newey est une figure bien connue pour eux, tout comme Honda. Je suis absolument certain, même s'il ne commencera officiellement que l'année prochaine [le 1er mars 2025, ndlr], qu'Aston Martin fera un bond miraculeux dès l'année prochaine. Et peut-être même d'ici la fin de l'année [2024]."

"Adrian a été habitué au succès, mais il est aussi connu pour le garantir. C'est bien sûr l'objectif qu'il doit se fixer aujourd'hui. Et il a tout ce qu'il faut chez Aston Martin pour cela. Il doit se sentir à l'aise, il doit avoir une confiance absolue. Il veut simplement se consacrer au sport automobile. Il veut être entouré de personnes enthousiastes qui n'ont aucune susceptibilité, mais un seul objectif : construire des voitures rapides et gagner des courses."

Avec Mark Mann-Bryans