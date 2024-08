Un ancien plancher sur la RB20 : "La situation est grave" juge Jos Verstappen

Deuxième à plus de vingt secondes du vainqueur Lando Norris lors du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen assure que "quelque chose ne va pas" sur la RB20. Publiquement, Red Bull a reconnu que les deux titres étaient désormais menacés, et c'est le développement de la monoplace qui semble bel et bien être au cœur de la régression progressive de l'écurie face à ses concurrents les plus proches.

Une fois encore, Jos Verstappen n'y est pas allé par quatre chemins après la déconvenue de Zandvoort. "Peut-être que je ne devais pas dire ça, mais je le dis quand même... Le fait de devoir revenir à la voiture du début d'année veut tout dire", a-t-il lancé dans les colonnes du journal néerlandais De Telegraaf. "Ils n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour l'instant. Ils doivent se regarder dans une glace."

"Max savait que ça allait arriver. Il n'avait aucune chance. De cette manière, le reste de l'année sera vraiment dur. Max fait tout ce qu'il peut, mais il n'a pas le matériel pour conclure. C'était déjà exceptionnel qu'il se qualifie en deuxième position."

Jos Verstappen, qui cultive publiquement son inimitié avec Christian Horner depuis l'affaire qui a pollué le début d'année, a notamment laissé entendre que son triple Champion du monde de fils utilisait le week-end dernier un plancher de début de saison qui aurait été refabriqué.

Dans les faits, Red Bull a bel et bien effectué ce retour en arrière, tout en maintenant sur la RB20 de Sergio Pérez une version plus récente de ce plancher afin d'établir des comparaisons. Les images à notre disposition laissent penser que l'écurie de Milton Keynes a utilisé une configuration hybride reprenant un plancher de début 2024 toutefois doté d'évolutions ultérieures, notamment les ailettes en bord de pièce.

Les deux pilotes ont également choisi des niveaux d'appui différents en qualifications et en course, Max Verstappen optant pour un aileron arrière plus chargé comme en Hongrie, quand son coéquipier a fait l'inverse.

Néanmoins, en dépit de ce rétropédalage évoqué par Jos Verstappen, Red Bull poursuit parallèlement le développement de sa F1 pour tenter de reprendre la main lors des Grands Prix à venir. Aux Pays-Bas, la RB20 a par exemple renoué avec la dernière version de ses pontons et de son capot moteur, vue à Budapest avant d'être mise de côté à Spa-Francorchamps, mais assortie d'une optimisation du refroidissement.

Les évolutions sur la RB20 entre Spa et Zandvoort.

On a aussi pu distinguer un nouvel agencement des rétroviseurs pour y améliorer le flux d'air ainsi qu'un travail d'optimisation du carénage sur le Halo (photo ci-dessus).

Avec 70 points d'avance pour Max Verstappen au championnat pilotes sur Lando Norris, et plus que 30 pour Red Bull sur McLaren au championnat constructeurs, une réaction est attendue du côté de Milton Keynes pour les neuf derniers rendez-vous de la saison.

"Il est temps, si ce n'est pas déjà trop tard, de se remettre en question", tonne Jos Verstappen dans les colonnes du Bild. "Les bons éléments quittent l'équipe. Je suis très mécontent de ce qui se passe. On ne peut plus minimiser les choses, la situation est grave. Max ne sera pas satisfait d'avoir une telle voiture. Maintenant, c'est à Horner de remettre l'équipe sur de bons rails."

Avec Matt Sommerfield