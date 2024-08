Verstappen : "Quelque chose ne va pas" sur la Red Bull

Pour la cinquième course de suite, Max Verstappen et Red Bull ont dû laisser la victoire à une autre écurie. Et si, jusqu'ici, les succès se répartissaient entre différents concurrents de la marque pas toujours les plus inquiétants, la victoire éclatante de Lando Norris et McLaren ce dimanche, leurs plus proches rivaux, sonne comme un véritable signal d'alarme à neuf Grands Prix de la fin de saison.

Certes, il n'y a pas encore péril en la demeure, notamment chez les pilotes où Verstappen peut toujours compter sur une avance confortable de 70 points, soit quasiment l'équivalent de trois victoires. La situation est bien moins confortable au classement constructeurs, avec 30 points d'avance sur McLaren seulement, même si Red Bull est toujours régulièrement en position d'inscrire de gros points.

Il est cependant clair que la dynamique n'est plus en sa faveur. Une situation d'autant plus étonnante que la campagne 2024 avait débuté sur les chapeaux de roue avec quatre succès en cinq épreuves et une RB20 qui semblait suivre les traces de ses devancières.

Quelque chose sur la voiture l'a rendue plus difficile à piloter.

Las, depuis mai, les choses vont progressivement dans le mauvais sens : si d'aucuns ont d'abord cru que les faiblesses de la monoplace de Milton Keynes résidaient sans les circuits bosselés ou les tracés sur lesquels il fallait absolument emprunter les vibreurs pour réussir, il a finalement fallu se rendre à l'évidence. Red Bull semble s'être fourvoyé dans son développement et, progressivement, la voiture a perdu son équilibre et, avec lui, sa capacité à bien gérer les pneus.

"Ce n'était pas le cas lors des premières courses, mais quelque chose sur la voiture l'a rendue plus difficile à piloter", a déclaré Verstappen après sa toute première défaite à Zandvoort en F1, 22 secondes derrière Norris. "Il est très difficile de déterminer d'où cela vient pour le moment. Et cela nuit, bien sûr, à nos performances sur un tour, mais aussi sur les longs relais."

VIDÉO - Le résumé du GP des Pays-Bas

"Tout le week-end, les limites ont été les mêmes. J'ai eu à peu près le même équilibre de la première séance d'essais à la course, donc c'est très difficile à résoudre pour l'instant. Il semble que nous soyons trop lents actuellement, mais aussi assez mauvais en termes de dégradation [des pneus]. C'est un peu bizarre parce que je pense que ces dernières années, nous avons été plutôt bons dans ce domaine."

"Il y a donc quelque chose qui ne va pas ces derniers temps avec la voiture, que nous devons comprendre et que nous devons rapidement essayer d'améliorer. L'équilibre entre l'avant et l'arrière de la voiture n'est tout simplement pas connecté."

Chose rare : Verstappen n'a pas tenté de résister à son rival lorsqu'il s'est porté à ses côtés au 18e tour, avant de s'échapper. "Je faisais ma course, je prenais soin des pneus, j'essayais de faire du mieux que je pouvais", a-t-il expliqué.

"Mais à un moment donné, ça ne tournait ni ne répondait plus. Lando s'est alors rapproché une première fois, [et] comme il l'a dit, il était proche mais pas assez. Le tour suivant, je n'ai rien pu faire. Une fois qu'il est passé, je me suis concentré sur ma course et j'ai essayé de terminer à la deuxième place."

Avec Filip Cleeren