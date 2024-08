Antonelli avec Mercedes en EL1 à Monza, mais pas de prêt chez Williams

Comme l'indiquait la rédaction italienne de Motorsport.com en milieu de semaine, Andrea Kimi Antonelli, pilote junior Mercedes et actuel pilote Prema en Formule 2, était pressenti pour prendre le volant de la Mercedes W15 lors de la première séance d'essais libres la semaine prochaine à Monza.

À Zandvoort, c'est Toto Wolff, le patron de l'écurie allemande, qui est venu confirmer officiellement cette information. L'Italien de 18 ans est également en pole position pour remplacer Lewis Hamilton la saison prochaine, aux côtés de George Russell.

Depuis le début de la saison, Antonelli a effectué plusieurs séances d'essais privés au volant d'anciennes monoplaces du constructeur allemand, de la W12 de 2021 à la W13 de 2022, accumulant de nombreux kilomètres. Désormais, l'équipe de Brackley souhaite passer à l'étape suivante avec son jeune pilote et il fera ses débuts officiels en F1 le week-end prochain à Monza, lors de la première séance d'essais libres.

"Nous allons faire les EL1 avec Kimi à Monza, ce qui va être un moment vraiment émouvant", a déclaré Wolff. "Parce que nous le suivons depuis qu'il a 11 ans et qu'il est un bébé, un pilote de karting et un junior Mercedes fier d'être dans le garage."

"Le voir rouler vendredi en EL1 à Monza, devant les tifosi, un gamin italien dans une voiture compétitive, je pense que ce sera quelque chose dont tout le monde en Italie pourra être très fier. Et puis nous verrons la suite à partir de là."

Cependant, les véritables débuts d'Antonelli en compétition ne se feront pas avant la saison prochaine. En effet, quelques rumeurs envoyaient l'actuel pilote de F2 au volant de la Williams pour remplacer Logan Sargeant. Toto Wolff a effectivement exclu tout prêt de son pilote à l'écurie britannique. Antonelli poursuivra son apprentissage en Formule 2, au sein de l'équipe Prema, déjà vainqueur par deux fois, en sprint et en course principale.

"Entre James Vowles [le patron de l'équipe Williams] et moi-même, nous avons des discussions et des relations super transparentes, et James a participé au développement de Kimi et à sa découverte", a-t-il ajouté.

"Donc, je pense que ce qui est le mieux pour lui, c'est de continuer le programme tel que nous l'avons conçu, avec les essais [des voitures précédentes] et la Formule 2, et de voir comment cela se passe, plutôt que de perturber notre plan et de lui donner l'opportunité dans une Williams et c'est la décision que nous avons prise."