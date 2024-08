Red Bull juge les deux titres menacés après sa défaite "alarmante"

La défaite de Max Verstappen et Red Bull aux Pays-Bas semble définitivement sonner comme un coup de massue dans le clan autrichien. Certes, sur le plan comptable, le vainqueur Lando Norris est encore à 70 unités du Néerlandais avec neuf Grands Prix au compteur, mais la facilité avec laquelle la McLaren s'est débarrassée de la RB20 pour ensuite creuser un écart de plus de 20 secondes et signer en prime le meilleur tour n'est pas passée inaperçue.

Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, s'en est inquiété au micro de Motorsport.com. "C'est un résultat alarmant. Surtout si vous regardez le meilleur tour de Lando, dans son tout dernier tour [et] sans DRS, 1'13"8. Donc, comme Max l'a dit avant la pause estivale, l'équipe doit travailler plus dur et trouver des améliorations, car son championnat est menacé." Amené à préciser s'il parlait seulement du championnat constructeurs, où McLaren pointe désormais à 30 unités, l'Autrichien a ajouté : "Les deux, les deux, les deux."

La défaite cuisante de ce dimanche est d'autant plus difficile à avaler que l'écurie pensait avoir fait le plus dur en voyant Verstappen se hisser en tête dès l'envol : "Nous pensions aussi que s'il prenait les commandes au départ, nous pourrions gagner la course. [Oscar] Piastri avait presque le même rythme que Lando et une fois qu'il s'est retrouvé derrière [Charles] Leclerc, c'était fini. Mais quand Max a été rattrapé par Lando, il est passé et s'est échappé."

"Je ne sais donc pas quelle est la différence [entre les McLaren] et pourquoi. Mais l'essentiel, c'est que l'usure de nos pneus était bien pire que celle de la McLaren et qu'il n'y avait rien à faire. En ce qui concerne les réglages, nous avons peut-être mis plus d'ailerons à Max, alors que Checo [Sergio Pérez] en avait moins et dans le deuxième relais, je pense que Checo était plus rapide que Max. Donc c'était peut-être une mauvaise décision. [...] Nous avons souffert en termes de vitesse de pointe et nous n'avons pas bénéficié d'une meilleure usure des pneus."

Que faut-il donc faire : apporter des évolutions ou tenter d'améliorer l'équilibre de la monoplace ? "Cela va de pair", répond Marko. "Nous devons mieux comprendre la voiture, qu'il y ait plus d'équilibre, parce qu'avec plus d'équilibre, le pilote a plus confiance et les pneus s'usent moins. Mais les évolutions doivent apporter une amélioration, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan chronométrique."

Cette avance de 70 ou 72 points n'est pas suffisante à neuf courses de la fin.

Le directeur technique de Red Bull Racing, Pierre Waché, a déclaré dans un entretien exclusif pour Motorsport.com à l'été que l'équipe de Milton Keynes avait sans doute atteint un plafond avec son concept pendant que McLaren continuait de progresser : "C'est évident", reconnaît Marko. "Et les différentes évolutions [de McLaren] fonctionnent très bien. C'est là toute la différence. Nous avons également apporté quelques améliorations, mais en termes de temps, cela n'a pas donné les mêmes résultats que sur les simulations."

Pour lui, Red Bull doit désormais faire feu de tout bois : "Je pense qu'à chaque course, nous devons apporter quelque chose, mais si vous avez une meilleure compréhension de la voiture, je pense que ce circuit convenait très bien à McLaren - ainsi que les températures extérieures. Mais c'était une deuxième place particulièrement inquiétante."

Également interrogé par ServusTV, télévision autrichienne appartenant à Red Bull, Marko a également laissé entendre que l'avance que comptait Verstappen ne suffisait pas à lui assurer le titre pilote : "Nous avons beaucoup de travail à faire car cette avance de 70 ou 72 points n'est pas suffisante à neuf courses de la fin." Puis il a plus tard ajouté : "Aujourd'hui, nous avons été nettement battus, dans des proportions qui sont alarmantes."

Avec Ronald Vording et Markus Luettgens