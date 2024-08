Gasly : "On a vraiment fait tout ce qu'il fallait"

Objectif atteint pour Pierre Gasly. Samedi, le Français avait annoncé que son objectif était clair, celui de rester dans les dix premiers. C'est chose faite pour le pilote Alpine qui a terminé le Grand Prix des Pays-Bas là où il l'avait commencé, à la neuvième place.

Pierre Gasly s'est d'ailleurs élancé de la plus belle des manières en prenant le meilleur sur les deux Aston Martin devant lui. Septième à l'issue du premier tour, le pilote Alpine n'a rien pu faire face au retour de la Ferrari de Carlos Sainz quelques tours plus tard. C'est lors des arrêts aux stands que Gasly a perdu sa huitième place au profit de Lewis Hamilton, alors bien plus rapide au volant de sa Mercedes. Malgré cela, le Français ne pouvait pas imaginer un meilleur retour de vacances.

"Ça fait plaisir de reprendre après l'été avec une belle course", déclare Gasly, souriant au micro de Canal+. "On a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Un très bon départ... Je savais que généralement à l'extérieur, si on a la place, on arrive à garder pas mal de vitesse et j'avais déjà ça en tête."

"J'ai réussi à trouver l'espace qu'il fallait et après je pense que ça nous a vraiment mis dans une très bonne position pour bien gérer toute la course, pour bien gérer les pneus. Il y a eu de belles batailles avec Lewis Carlos [Sainz] ou Fernando [Alonso] tout au long de la course donc c'était plutôt fun dans la voiture. Dans l'ensemble, je me suis bien senti, c'est satisfaisant."

Lors des arrêts aux stands, Pierre Gasly a été l'un des pilotes à s'arrêter le plus tard, le faisant reculer hors du top dix. Avec des pneus neufs, le Français se montrait très rapide en piste et est sorti vainqueur d'une bataille à cinq dans la ligne droite des stands, lui permettant de rentrer une nouvelle fois dans les points. À dix tours du terme, Gasly a pu se débarrasser de Nico Hülkenberg pour reprendre sa neuvième place.

"De l'intérieur c'était très chaud parce que j'ai pas compris ce que [Kevin] Magnussen faisait. Je sais pas s'il essayait de ralentir pour Hülkenberg parce qu'il était était très très lent dans le virage 12, même dans le dernier [virage], il a lâché dans le banking alors que ça passe largement à fond. Donc je pense qu'il y avait de la tactique. J'ai dû lâcher quasiment dans la ligne droite pour pas le taper et il y a Fernando qui est revenu."

"Je savais qu'il fallait que je passe [Alexander] Albon directement donc il a fallu prendre des risques mais bon, toute la course je me sentais bien sur ce premier virage, à pousser le frein, à freiner très tard et à garder de la vitesse sur l'extérieur pour passer pas mal de voitures. Très content, il y a deux points qui sont pris, il va falloir continuer de travailler et essayer d'être constant sur les prochaines courses."