McLaren aurait dit non si Norris avait demandé à jouer le meilleur tour

Lando Norris a parachevé sa démonstration au Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche par le point du meilleur tour signé dans la toute dernière boucle de l'épreuve. Grâce à cela, il a repris huit points au total à Max Verstappen et démontré le rythme impressionnant de la McLaren MCL38 à Zandvoort.

Le temps de 1'13"817, réalisé en pneus durs usés de 44 tours, lui a permis de devancer la marque de Lewis Hamilton de 0"061 et de susciter encore plus de craintes chez Red Bull, le conseiller sportif Helmut Marko lançant sur ServusTV après l'épreuve : "McLaren était clairement supérieur, comme en témoigne le meilleur tour sans DRS dans le tout dernier tour, en 1'13"8. Nous ne pouvons que rêver d'un tel temps. Nous avons beaucoup de travail à faire, car cette avance de 70 points n'est pas suffisante à neuf courses de la fin."

VIDÉO - Le résumé du GP des Pays-Bas

Il a toutefois été révélé après coup que McLaren n'était pas au courant de ce que son pilote comptait faire. Ce dernier s'est en effet bien gardé de l'en informer et l'équipe n'avait pas pour intention de demander à Norris d'aller chercher cette unité supplémentaire, préférant assurer la victoire au vu de l'avance conséquente dont il disposait sur Verstappen.

En fait, comme la structure de Woking l'a indiqué après l'épreuve, si une discussion s'était tenue sur le sujet, McLaren aurait certainement simplement dit "non", sans doute ce que Norris souhaitait éviter.

"Très tôt, en fait, dès les cinquième, sixième et septième tours, je m'attendais à ce que Max commence à pousser et à prendre un peu d'avance, ce qu'il n'a jamais fait", a expliqué Norris au sortir de sa monoplace ce dimanche à Zandvoort. "À partir de ce moment-là, je savais que nous étions en bonne position pour nous battre, mais il semblait continuer à perdre du temps. Et mon rythme s'améliorait. C'est donc un sentiment agréable dans la voiture, et surtout quand je suis passé, j'ai pu prendre mes aises, j'ai pu attaquer, j'avais de l'air propre, et ça aide toujours beaucoup."

Avec Jonathan Noble et Markus Luttgens