Ocon : "Bravo à l'équipe d'avoir réussi à marquer des points"

Samedi après-midi, après les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, l'on avait laissé un Esteban Ocon passablement agacé par la situation découverte à Zandvoort. Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 soulignait ainsi les grands changements apportés par Alpine à une A524 qui "fonctionnait" à Spa et qui, au retour de la trêve, n'offrait plus du tout le même comportement.

Ce discours désabusé avait été tenu suite à une élimination précoce, avec la 17e place en Q1 comme résultat, peu après corrigée en 16e position par l'exclusion d'Alexander Albon. Vingt-quatre heures plus tard, il n'y aura pas eu de miracle pour Ocon, qui n'a pu faire mieux qu'une 15e place à l'arrivée de la course. Pendant ce temps, l'Alpine pilotée par Pierre Gasly partait et arrivait en neuvième position, récoltant ainsi deux points.

Et pourtant, les mots d'Ocon semblaient plus apaisés et positifs que la veille, au micro de Canal+ : "Un week-end difficile pour nous. De notre côté, on a fait le maximum aujourd'hui au vu de la performance que l'on avait hier. Maintenant, le positif c'est que de l'autre côté du garage il y avait une bonne performance donc bravo à l'équipe d'avoir réussi à marquer des points, ce qui peut être encourageant pour voir un petit peu où est-ce que ça a été compliqué."

Je veux finir de la meilleure des manières ce chapitre avec Alpine.

"Ce qui est bien c'est qu'il y a Monza la semaine prochaine donc il faut que l'on arrive à retrouver ce niveau de performance que l'on avait normalement, où l'on arrivait à exploiter la voiture au maximum. Ça n'a pas été le cas ce week-end, il y a des choses sur lesquelles on doit travailler et on va le faire pour être prêts la semaine prochaine."

Après avoir souligné ce samedi que les changements faits sur son Alpine était des choses "récurrentes" arrivant "encore et encore [lors de ses] cinq saisons" à Enstone, Ocon a clairement indiqué vouloir terminer sur une bonne note son aventure avec la structure : "Il ne faut rien lâcher. On ne lâche rien avec l'équipe, des deux côtés, on continue de se préparer de la même façon, de mettre le même niveau d'intensité. Je veux finir de la meilleure des manières ce chapitre avec Alpine. Il reste neuf courses pour le faire donc je reste concentré là-dessus."