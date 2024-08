Ocon désabusé face aux changements faits par Alpine sur sa F1

Alpine a vécu une séance de qualifications mi-figue, mi-raisin avec l'accession de Pierre Gasly à la Q3 et sa dixième place finalement, alors qu'Esteban Ocon a lui échoué en Q1, avec le 17e temps. Ce dernier s'est fait remarqué par ses messages radio durant la séance, indiquant que "la voiture est un désastre depuis le début du week-end" et qu'il allait "s'accidenter à chaque virage".

Une impression générale qu'il a notamment expliqué, plus à froid après la séance, par des changements importants faits sur sa voiture depuis le Grand Prix de Belgique et, selon lui, pas vraiment pour le meilleur. "On se retrouve au même [niveau] qu'hier, c'est-à-dire au fond de la grille...", a-t-il expliqué au micro de Canal+.

"Non, les risques qu'il faut prendre pour essayer d'avoir un petit peu de performance, c'est juste [que] ça ne finit pas le tour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une qualif normale, comme d'habitude, où on peut construire ; il faut juste prendre tous les risques et essayer de garder la voiture en piste. Et aujourd'hui, voilà, ça ne fonctionnait pas comme ça."

Ce sont des choses qui sont récurrentes et qui arrivent encore et encore depuis mes cinq saisons ici.

"Il y a quelque chose de fondamental qui ne marche pas sur cette voiture", a-t-il ensuite ajouté en semblant peser ses mots. "On a tout changé : on avait une voiture qui fonctionnait à Spa, on a mis quelque chose de complètement différent. Un autre châssis, un autre plancher, tout est différent sur cette voiture donc voilà..."

Une situation qui ne semble, à l'écouter, pas nouvelle au sein de l'écurie Alpine (et anciennement Renault) : "Ce sont des choses qui sont récurrentes et qui arrivent encore et encore depuis mes cinq saisons ici, dans cette équipe. C'est décevant, mais il faut garder la motivation, rester concentré et essayer de régler ces problèmes."

Pour rappel, Esteban Ocon va quitter Alpine en fin de saison pour rejoindre Haas F1.