Qualifs - Norris partira en pole devant Verstappen à Zandvoort

C'est dans le flou que les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas débutent. Vendredi, la première séance d'essais libres s'est déroulée sous la pluie puis sur une piste séchante, les chronos n'ont donc pas été très représentatifs, Lando Norris signant le meilleur temps. Plus tard dans la journée, la seconde séance s'est passée sur le sec et c'est George Russell qui s'est montré le plus rapide.

Ce matin, la troisième et ultime séance d'essais libres s'est une nouvelle fois déroulée sous la pluie, mais cette fois, personne n'a pu réaliser de vrais chronos en raison de l'énorme accident de Logan Sargeant qui, d'ailleurs, ne peut pas prendre part aux qualifications. Dans les dernières secondes de la séance, c'est Pierre Gasly qui s'est placé en haut de la feuille des temps.

Q1 - Sergio Pérez au top, Esteban Ocon éliminé

Pour le début de la Q1, la pluie n'est pas présente mais pourrait pointer le bout de son nez dans les dernières minutes de la séance de qualifications. C'est donc sur le sec que Nico Hülkenberg prend la piste en premier, lui qui vit un week-end assez compliqué en étant déjà sorti de la piste à de nombreuses reprises. Il signe un premier chrono en 1'13''062. Un temps facilement battu par plusieurs pilotes, Lewis Hamilton se montrant le plus rapide après les premiers runs en 1'11''375, deux millièmes devant Lando Norris.

À dix minutes du terme, alors que certains pilotes repartent pour leur deuxième tour rapide, Max Verstappen s'élance pour la première fois et signe le troisième temps, à seulement 18 millièmes d'Hamilton. Il reste cinq minutes dans cette Q1 et c'est Carlos Sainz qui est le plus en danger à la 15e position.

À l'attaque de la dernière minute, Sainz se retrouve dans la zone rouge mais le pilote Ferrari parvient à améliorer et même à prendre le meilleur temps en 1'11''327, devant son coéquipier Charles Leclerc. Dans les dernières secondes, c'est au final Sergio Pérez qui a affiché son nom en haut de la feuille des temps en 1'11''006.

Éliminés en Q1 : Daniel Ricciardo, Ocon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Loga Sargeant

Q2 - Hamilton et Sainz éliminés, Gasly en Q3

Les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc sont les premières en piste dans cette deuxième partie des qualifications. Alors que le reste des qualifiés sont encore dans leur stand, l'Espagnol réalise le premier temps en 1'11''835, directement devancé par son coéquipier en 1'11''665. Le temps du Monégasque est battu de plus d'une seconde par Oscar Piastri en 1'10''505.

Alors que Verstappen vient échouer à trois dixièmes de l'Australien, Norris prend le meilleur temps pour neuf millièmes en 1'10''496. Une nouvelle fois, Sainz est menacé à la dixième position tandis que Gasly pointe dans la zone rouge, à la 12e place. Le Français améliore et remonte au cinquième rang.

Alors que la piste s'améliore, Verstappen fait le choix de ne pas ressortir mais ne sera pas menacé. Derrière, Hamilton et Sainz sont les deux piégés de cette Q2 et n'accèderont pas à la dernière partie des qualifications. Cela permet à Gasly et Albon de poursuivre en Q3.

Éliminés en Q2 : Sainz, Hamilton, Yuki Tsunoda, Hülkenberg, Kevin Magnussen

Q3 - Norris met fin à la domination de Verstappen

Dans cette Q3, Piastri est le premier à prendre la piste devant Verstappen et Norris. L'Australien signe un premier temps très rapide en 1'10''193. Ce n'est pas battu par le pilote Red Bull mais son coéquipier s'en charge, Norris prenant la première place en 1'10''074. Russell prend le quatrième temps devant Leclerc, à seulement six dixièmes du meilleur temps.

Les Aston Martin décident d'une stratégie décalée et se retrouvent seules en piste, signant les sixième et cinquième temps. Pérez et Alex Albon sont encore dans leur stand et vont sans doute s'élancer pour un seul tour dans les dernières minutes.

Verstappen prend tout d'abord le meilleur temps pour 45 millièmes avant que Lando Norris n'améliore de trois dixièmes et demi. Le Britannique signe la quatrième pole position de sa carrière, devant Verstappen, intercalé entre les deux pilotes McLaren. Russell se place en embuscade à la quatrième place, devant Pérez et Leclerc.

Grand Prix des Pays-Bas - Qualifications

Q1

Q2

Q3