EL3 - Sargeant pulvérise sa Williams, Gasly meilleur temps

Les premières séances d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, qui marque le retour de la Formule 1 après la trêve estivale, ont été dominées par les McLaren et les Mercedes. Lando Norris a pris le meilleur temps des EL1 devant Max Verstappen et Lewis Hamilton, tandis que George Russell s'est offert la première place en EL2 devant Oscar Piastri et son coéquipier septuple Champion du monde.

Hier, c'est sur piste mouillée que les pilotes ont dû effectuer leurs premiers essais libres, puis sur piste sèche l'après-midi. Des rafales de vents atteignant les 80 km/h ont soufflé sur le circuit de Zandvoort, perturbant ainsi les monoplaces et piégeant certains notamment au virage 1, comme Nico Hülkenberg. Aujourd'hui, la météo n'est pas plus clémente et la pluie est au rendez-vous pour accueillir les concurrents en cette troisième séance.

C'est donc sur un asphalte trempé que Hülkenberg prend la piste en premier, suivi de son coéquipier Kevin Magnussen, tous deux en pneus pluie. Les deux Haas rentrent finalement au stand sans inscrire de temps, troquant leurs gommes à flancs bleus pour des pneus intermédiaires, qui semblent à privilégier puisque l'averse s'est calmée.

C'est Oscar Piastri qui signe le premier chrono de cette séance en 1'24"176 au volant d'une McLaren truffée d'améliorations, logiquement très loin des temps des EL2 sur le sec. Il est suivi des deux Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll , alors que Hülkenberg tire une nouvelle fois tout droit au virage 1, endommageant son aileron avant.

Sargeant pulvérise sa monoplace

Piastri améliore son temps en 1'21"850 avant qu'Alonso ne fasse mieux en 1'21"461, toujours au top du classement, quand Logan Sargeant provoque un drapeau rouge après un très gros accident en tapant le mur entre le virage 3 et 4. Le pilote va bien, mais sa Williams prend feu au milieu de la piste, elle est détruite. L'Américain pourrait donc ne pas participer aux qualifications cette après-midi.

La séance reprend à seulement deux minutes de la fin, Alonso pointe en tête devant Piastri et Stroll, alors que tous se ruent hors de la voie des stands pour tenter de faire un dernier tour dans cette séance très écourtée. Max Verstappen, très pressé, double des pilotes dans la pitlane et se place sous le coup du possible pénalité pour avoir roulé sur la ligne blanche.

Le top 3 final, peu représentatif, se compose de Pierre Gasly en leader, suivi de Kevin Magnussen et de Valtteri Bottas, tous auteurs de temps dans les derniers instants.

GP des Pays-Bas - Essais Libres 3