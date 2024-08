EL2 - Russell devant Piastri et Hamilton, Hülkenberg dans le mur

Après un début de journée humide, c'est une piste sèche qui attend les pilotes pour les Essais Libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024 de F1, avec 21°C dans l'air et 31°C au niveau de l'asphalte.

Pierre Gasly signe le premier chrono de la séance en 1'15"1 (pneus durs à flancs blancs), vite supplanté par Logan Sargeant, Alexander Albon, Sergio Pérez puis Max Verstappen, tous en mediums (jaunes), le Néerlandais réalisant 1'12"131. Alors dans un très bon premier tour, George Russell se manque au freinage du virage 9 et doit tirer droit dans les graviers, sans gravité. Pérez commet une erreur similaire au virage 1, là encore sans souci particulier.

Après un quart d'heure de roulage, Lewis Hamilton, second jusque-là, s'empare de la tête en 1'11"833, 0"298 devant le Néerlandais. Quelques instants après, le drapeau rouge est brandi : Nico Hülkenberg, déjà auteur de plusieurs petites sorties de piste sans conséquences lors des EL1, a cette fois percuté le mur après avoir perdu le contrôle de sa Haas au freinage du premier virage. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", lance-t-il à la radio, alors que les pneus arrière ont semblé se bloquer dès l'instant où il a appuyé sur la pédale. Les dégâts ne semblent pas trop importants mais c'est la fin de séance pour l'Allemand.

Les essais reprennent après intervention des commissaires, avec encore 38 minutes au compteur ; pas pour tout le monde puisque, outre Hülkenberg, Carlos Sainz voit sa journée se terminer en raison d'un problème de boîte de vitesses sur sa Ferrari. Les pilotes rescapés en profitent pour chausser les pneus tendres (rouges) : cela permet à Verstappen de se hisser quelques secondes en tête avec 1'10"986 avant que Lando Norris fasse mieux pour 0"025. Oscar Piastri met tout le monde d'accord en 1'10"763, en profitant notamment de l'aspiration d'une Stake.

Tout le monde ? Non, car Mercedes, peu avant la mi-séance, prend la tête par le truchement de Russell, 0"061 devant l'Australien, alors que Hamilton se place troisième provisoire, à 0"111 de son équipier. Norris et Verstappen sont repoussés à deux dixièmes et demi, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda à plus de six dixièmes et demi, au moment où débutent les simulations de longs relais. Deux enquêtes pour unsafe releases sont lancées par les commissaires après des incidents dans les stands entre Zhou Guanyu et Daniel Ricciardo ainsi qu'entre Albon et Lance Stroll.

Aucun changement notable n'est à signaler dans la hiérarchie jusqu'au drapeau à damier.

GP des Pays-Bas - Essais Libres 2