Stella : "Les performances de la voiture ont un peu été exagérées"

Pour ce week-end de reprise du championnat de Formule 1 aux Pays-Bas, McLaren en a profité pour ramener bon nombre d'évolutions sur sa monoplace. Un gros package, semblable à celui apporté à Miami en début de saison. Similaire mais seulement en apparence, puisque selon Andrea Stella, le directeur de l'équipe, ces évolutions seront loin d'avoir un effet aussi important que celles introduites en Floride.

"Nous avons été en mesure de fournir une autre évolution substantielle, qui est loin d'être aussi importante que celle que nous avons apportée à Miami, mais qui devrait être perceptible en termes d'efficacité aérodynamique de la voiture", explique-t-il en conférence de presse à Zandvoort.

Depuis ce premier gros package qui a vu Lando Norris s'offrir son premier succès en F1, McLaren n'avait plus vraiment amélioré sa voiture. Un choix volontaire de l'équipe, qui devrait les avantager pour la suite de la saison.

"Après Miami, nous avons pris le temps de voir le développement et de nous convaincre que nous devions donner le feu vert et livrer les pièces sur le circuit", continue l'ingénieur Italien. "De nos jours, il y a des limites en termes de coûts, donc on ne peut pas tout apporter pour tester la voiture en piste. Il faut faire preuve de diligence. Nous sommes donc impatients de voir comment la voiture réagira à ces nouveautés."

"Il y en aura d'autres lors des Grands Prix à venir, et nous espérons que cela nous aidera à améliorer les performances générales de la voiture et à continuer à nous battre pour obtenir de bons résultats en course. [Les voitures] auront les mêmes spécifications ce week-end, [les évolutions] ont été divisées en EL1 pour que nous puissions comprendre l'effet des nouvelles pièces."

Lando Norris, McLaren MCL38, dans la voie des stands pendant les EL1 à Zandvoort. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris a pris le meilleur temps devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Évidemment, ces EL1 ne permettent pas de tirer de véritables conclusions sur les évolutions apportées, tout comme sur le véritable rythme de la MCL38 sur le circuit de Zandvoort.

Cela, Stella a souhaité le rappeler. Il estime que la McLaren est un peu surestimée et qu'il ne faut pas prendre les résultats d'un vendredi au pied de la lettre, en prenant l'exemple de Verstappen et sa RB20, qui cache quelque fois son jeu.

"Je pense que les performances de la voiture ont un peu été exagérées", déclare-t-il. "C'est peut-être parce que nous avons été compétitifs de nombreux vendredis, et je pense que c'est plus le résultat du bon travail de préparation que l'équipe fait, pour que nous soyons prêts immédiatement pour le week-end de course. Ensuite, nous voyons que Red Bull, Mercedes, résolvent leurs problèmes et deviennent compétitifs le samedi ou le dimanche."

"Je pense que c'est ce qui s'est passé en Autriche. Le vendredi, nous étions à quelques millisecondes de Verstappen et le samedi, il avait quatre dixièmes d'avance sur tout le monde, et en course, il était la voiture la plus rapide. Je pense donc que nous devrions être un peu prudents en pensant que McLaren a la voiture la plus rapide. Nous exploitons la voiture, nous en tirons le maximum, et donc [c'est comme ça que] nous sommes facilement compétitifs."

"Cela dit, nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu réaliser en termes de compétitivité de la voiture et, comme je l'ai déjà dit, j'espère que ces développements et évolutions supplémentaires nous donneront la possibilité de conserver cette position compétitive. Car, en toute honnêteté, depuis Miami, nous n'avons pas vraiment amélioré la rapidité de la voiture elle-même."

Propos recueillis par Filip Cleeren