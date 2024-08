Les plus longues périodes sans victoire avant de remporter le titre

Max Verstappen, Champion du monde de F1 en titre, est actuellement sur une série de quatre courses sans victoire, tout simplement sa plus longue disette depuis quatre ans. Cela a commencé par le Grand Prix d'Autriche en juin, où le pilote Red Bull menait à sept tours de l'arrivée jusqu'à ce que son accrochage avec Lando Norris ne le fasse chuter à la cinquième place.

Le triple Champion du monde a ensuite terminé deuxième au GP de Grande-Bretagne le week-end suivant, avant de se classer cinquième à Budapest, alors que Red Bull peinait à rivaliser avec le rythme de Mercedes et McLaren.

Verstappen a toutefois été le plus rapide lors des qualifications du GP de Belgique, mais une pénalité de 10 places sur la grille en raison d'un changement de moteur l'a mis hors course pour la victoire, et il a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position, mais a finalement terminé quatrième en raison de la disqualification de George Russell après la course.

Il conserve toutefois la tête du championnat avec 78 points, car il a remporté sept des dix premiers Grands Prix, ce qui signifie que Verstappen reste en passe de remporter un quatrième titre consécutif, même si Red Bull ne dispose plus d'un tel avantage en matière de rythme.

Alors, quelles sont les plus longues périodes sans victoire d'un pilote lors de l'année de la conquête du titre ?

13 - Keke Rosberg (1982)

Keke Rosberg sur le podium avec John Watson Photo de: Motorsport Images

Keke Rosberg a remporté le championnat du monde de F1 en 1982 d'une manière particulière, puisque le pilote Williams de l'époque n'a gagné qu'un seul Grand Prix cette année-là. Il est ainsi devenu le deuxième pilote, après Mike Hawthorn (1958), à remporter le titre avec une seule victoire, ce que personne n'a réussi à faire depuis.

La victoire de Rosberg est intervenue lors de l'avant-dernière manche de la saison, à Dijon, ce qui signifie qu'il a passé les 13 premiers Grands Prix sans victoire. Mais il a décroché cinq podiums et trois autres places dans le top 5 au cours de cette période. Rosberg était donc constamment aux avant-postes, mais sa lutte pour le titre s'est faite en grande partie grâce aux circonstances.

En effet, Didier Pironi, de la Scuderia Ferrari, était en tête du classement lorsqu'il s'est gravement blessé aux jambes lors d'essais préliminaires au Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, qui constituait la 12e manche de la saison : un terrible accident qui a mis fin à la carrière du pilote tricolore. Rosberg était alors cinquième du championnat, à 16 points de Pironi au moment de l'accident, mais quatre top 5, dont trois podiums, et une victoire lors des cinq derniers Grands Prix, lui ont permis de remporter son seul et unique titre avec cinq points d'avance.

11 - Nelson Piquet (1983)

Nelson Piquet est le deuxième pilote à avoir été le plus longtemps privé de victoire au cours d'une année de sacre, ce qui, par coïncidence, s'est produit la saison suivant le sacre de Rosberg. Le pilote de l'écurie Brabham a commencé l'année 1983 par une victoire au GP du Brésil, à domicile, mais il n'a pas remporté de victoire au cours des 11 manches suivantes.

Piquet s'en est ensuite rapproché à plusieurs reprises avec des podiums en France, à Monaco, en Grande-Bretagne et en Autriche, ainsi qu'en menant les premières phases du GP de Détroit, mais la majeure partie de la saison était alors dominée par Alain Prost.

Nelson Piquet, Brabham BMW Photo de: Motorsport Images

Le pilote Renault de l'époque devançait Piquet de 14 points à trois manches de la fin, mais la malchance s'est abattue sur Prost, qui a abandonné au GP d'Italie en raison d'un problème de turbo, tandis que Piquet mettait un terme à sa disette de victoires à cette même occasion.

Piquet a remporté une nouvelle victoire lors de l'avant-dernière manche à Brands Hatch, Prost terminant deuxième, ce qui a permis au Français de conserver la tête du championnat avec deux points d'avance. Prost a ensuite perdu le titre lors de la finale de la saison à Kyalami, en abandonnant au 35e tour à la suite d'une nouvelle panne de turbo, tandis que Piquet a terminé troisième pour remporter le deuxième de ses trois titres avec seulement deux points d'avance.

10 - Jenson Button (2009)

Le titre de Jenson Button, de l'écurie Brawn GP, au championnat du monde 2009 est l'une des plus belles histoires d'outsiders de la F1. Au cours de l'hiver 2008, Jenson Button a perdu son volant en raison du retrait de Honda de la discipline, mais l'ancien directeur technique Ross Brawn a racheté l'écurie pour un euro symbolique en mars 2009 afin de créer une équipe à son nom.

L'équipe basée à Brackley, qui avait terminé neuvième sous la bannière Honda en 2008, a émergé, de manière inattendue, en tant qu'équipe de pointe après une modification des règles aérodynamiques qui a bouleversé l'ordre de la compétition. Brawn y est parvenu en grande partie grâce à son double diffuseur controversé, qui créait plus d'appui aérodynamique en augmentant le flux d'air et en diminuant la pression sous la voiture.

Jenson Button a remporté le titre en 2009 avec Brawn GP Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Button remportait six des sept premiers Grands Prix, mais Red Bull apportait plusieurs évolutions à Silverstone, ce qui marquait un tournant dans la saison. L'équipe autrichienne disposait soudain de la voiture la plus rapide, ce qui fait que Button ne remportait aucune des dix dernières courses.

Le Britannique n'a obtenu que deux podiums au cours de cette période : deuxième dans une course marquée par un doublé Brawn à Monza et troisième lors du GP d'Abu Dhabi qui a clôturé la saison. Mais Button a tout de même remporté le championnat en terminant cinquième lors de l'avant-dernière manche au Brésil, grâce à ses premières victoires.

9 - Sebastian Vettel (2012)

La saison 2012 de F1 a été l'une des plus serrées de l'histoire, avec un vainqueur différent lors de chacune des sept premières manches et un changement de leader du championnat à huit reprises tout au long de la campagne. Sebastian Vettel a finalement devancé Fernando Alonso de trois points, bien que le pilote Red Bull ait connu une série de neuf courses sans victoire, ce qui a permis à son rival aux couleurs de Ferrari d'apparaître comme le favori du championnat.

Entre la cinquième manche, le GP d'Espagne, et la treizième, le GP d'Italie, les espoirs de Vettel au championnat semblaient morts et enterrés, puisqu'il accusait un retard de 39 points sur le leader Alonso à l'issue de la course de Monza.

Sebastian Vettel a remporté le titre a bout du suspense en 2012. Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Mais tout a changé lorsque la saison s'est dirigée vers l'Asie et que Vettel a mis fin à sa disette en remportant quatre victoires consécutives, à commencer par le GP de Singapour, où il a pris la tête du championnat en raison de l'abandon de Lewis Hamilton. Vettel a ensuite gagné au Japon, en Corée du Sud et en Inde pour prendre la tête du classement avec 13 points d'avance à trois manches de la fin.

L'Allemand a conservé la tête du championnat après des podiums à Abou Dhabi et à Austin, avant de terminer sixième lors de la finale de la saison à Interlagos, malgré un tête-à-queue au premier tour, ce qui lui a permis de remporter le troisième de ses quatre titres mondiaux consécutifs, bien qu'il n'ait gagné que cinq Grands Prix en 2012.

8 - Emerson Fittipaldi (1974)

Emerson Fittipaldi a remporté le championnat du monde de F1 1974, bien qu'il n'ait pas gagné au cours des huit premières courses. Le pilote McLaren de l'époque a connu un départ canon avec deux victoires et un podium lors des cinq premières courses, mais il a terminé deuxième à Brands Hatch et à Monza, son meilleur résultat lors des huit Grands Prix suivants.

Il est passé tout près de la victoire au GP d'Italie, car Fittipaldi a terminé à 0,8 seconde de Ronnie Peterson, les pilotes partis en sixième et septième position ayant terminé aux deux premières places à la suite de plusieurs abandons. Mais Fittipaldi semblait se contenter de la deuxième place, sachant qu'elle lui permettait de revenir à trois points du leader du championnat, Clay Regazzoni, à deux manches de la fin de la saison.

Fittipaldi a mis fin à sa disette lors de la course suivante, en remportant le GP du Canada depuis la pole position, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement. Il s'agissait de sa troisième et dernière victoire de la saison, la quatrième à Watkins Glen lui permettant de remporter son deuxième championnat du monde.

7 - Niki Lauda (1977), Alain Prost (1986), Nelson Piquet (1987), Fernando Alonso (2006)

Il y a quatre pilotes qui sont restés sept Grands Prix sans victoire au cours d'une année de championnat. Niki Lauda a été le premier à le faire en 1977, lorsqu'il a, de manière sensationnelle, remporté son deuxième titre mondial un an seulement après son horrible accident au Nürburgring.

Niki Lauda, Ferrari 312T2 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

La première victoire de Lauda est intervenue lors de la troisième manche en Afrique du Sud, mais le pilote Ferrari de l'époque n'a pas réussi à remporter les sept Grands Prix suivants. Il est demeuré toujours rapide pendant cette période et a terminé quatre fois deuxième, ce qui a permis à Lauda de mener le championnat et d'accroître son avantage en remportant la 11e manche à Hockenheim.

Il s'agissait de la première de ses deux victoires dans les cinq courses suivantes, ce qui a permis à Lauda de remporter son deuxième titre à deux manches de la fin du championnat. Il a ensuite manqué les derniers grands prix à la suite d'une brouille avec Ferrari.

Son futur coéquipier Prost a également connu sept courses sans victoire, lorsqu'il a remporté le deuxième de ses quatre championnats du monde en 1986. Le pilote McLaren de l'époque a remporté deux des quatre premières courses, mais Williams est rapidement devenue la force dominante en remportant six des sept grands prix suivants, Ayrton Senna (Lotus) s'imposant dans l'autre.

Alain Prost Champion du monde surprise en 1986. Photo de: Motorsport Images

Williams était donc en passe de remporter un double championnat, Nigel Mansell étant en tête du classement des pilotes à cinq manches de la fin. Mais Prost a fait une remontée en fin de saison en mettant fin à sa disette en Autriche, où les deux voitures Williams ont abandonné. Malgré sa disqualification lors de la course suivante à Monza en raison d'un changement de voiture illégal, Prost ne comptait plus que huit points d'avance sur Mansell à trois courses de la fin.

Le Français a réduit cet écart à six points en terminant deuxième au Portugal et au Mexique, mais tout cela semblait trop peu, trop tard pour Prost car Mansell évoluait au troisième rang, suffisant pour le titre, lors de la finale de la saison à Adélaïde. C'était jusqu'à ce que son pneu arrière gauche explose à 19 tours de la fin et que Prost prenne rapidement la tête après que Williams a appelé Piquet au stand par précaution. Prost a finalement tenu bon pour remporter le titre.

L'année suivante, Piquet a connu une disette similaire en remportant les sept premiers Grands Prix, mais il a tout de même terminé cinq fois deuxième.

Ainsi, Piquet n'était plus qu'à un point du leader Senna avant de mettre fin à sa disette en remportant les deux manches suivantes, en Allemagne et en Hongrie. Piquet prenait ainsi la tête du championnat, une position qu'il ne perdra plus jamais grâce à une victoire à Monza et à trois autres podiums lors des sept dernières manches.

Alonso est ensuite devenu le dernier pilote à ce jour à demeurer sept Grands Prix sans victoire lorsqu'il a remporté le titre 2006. Ce sacre est intervenu après un début d'année dominateur, où l'Espagnol a remporté six des neuf premières courses et terminé deuxième dans les trois autres.

Mais la FIA a ensuite interdit le mass dumper de Renault – une aide à la stabilité qui améliorait l'appui sur le train avant – ce qui a donné l'avantage à Michael Schumacher et sa Ferrari, qui a ensuite remporté cinq courses contre aucune pour Alonso.

Fernando Alonso a décroché son deuxième titre consécutif à l'arraché en 2006. Photo de: Sutton Images

Les deux pilotes étaient à égalité de points à deux manches de la fin, mais Alonso a mis fin à sa disette au Japon, tandis que Schumacher s'est retiré à la suite d'une panne de moteur. Alonso s'est ainsi assuré de remporter deux couronnes consécutives, qu'il a finalement décrochées en terminant deuxième lors de la dernière manche au Brésil.