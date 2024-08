Mercedes a été surpris de ne pas être performant d'emblée en 2024

Plutôt habituées de la deuxième moitié du top 10 lors des premiers Grands Prix de la saison, les Mercedes ont passé un cap dès le Canada, où George Russell permettait à l'équipe de signer sa première pole position depuis deux ans. Si le Britannique n'a pu convertir sa performance en qualifications en victoire à Montréal, sa troisième place constituait également le premier podium de l'année pour son équipe.

Russell finissait par s'imposer en Autriche, bénéficiant il est vrai de l'accrochage entre la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren de Lando Norris, mais les Mercedes s'installaient peu à peu dans le peloton de tête et Lewis Hamilton signait une victoire pleine d'émotion à Silverstone, son premier succès depuis 2021. Et à Spa, les deux Mercedes ont d'abord signé un doublé retentissant avec que Hamilton n'hérite de la victoire après la disqualification de Russell pour poids non conforme de sa monoplace à l'issue de la course.

Cette montée en puissance est le fruit d'une série d'évolutions apportées lors du Grand Prix de Monaco, qui ont considérablement amélioré l'équilibre de la FW15, et ont permis à ses pilotes d'exploiter pleinement son potentiel. Mais Andrew Shovlin, le directeur de l'ingénierie chez Mercedes, pense que les améliorations apportées en Principauté n'ont fait que débloquer le potentiel existant.

"Il ne s'agit pas vraiment d'un moment décisif", estime-t-il ainsi. "Je pense que nous avons toujours pensé que cette voiture, dans sa globalité, semblait rapide. Mais être capable de le faire tout au long du week-end était un peu un défi pour nous au début de l'année. Elle est maintenant plus facile à utiliser. Il ne s'agit pas d'un seul développement. Il s'agit d'un ensemble de mesures que nous avons prises pour tenter de résoudre ces problèmes."

"Comme je l'ai dit, nous avons été surpris de ne pas être plus rapides au départ", continue Shovlin. "Nous pensions avoir construit une bonne voiture, et en profondeur, c'était une bonne voiture. Elle avait juste quelques problèmes que nous avons dû résoudre. Nous voyons maintenant le résultat de ce dur labeur."

Mercedes a ainsi abordé la pause estivale en pleine confiance, avec davantage de certitudes quant à la manière d'optimiser ses monoplaces et à jouer les premiers rôles à chaque course.

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste Mercedes, a toujours cru au potentiel de la FW15. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"C'est juste une caractéristique du bon fonctionnement de l'entreprise", poursuit Andrew Shovlin. "La réussite en F1 repose en grande partie sur l'apprentissage et sur les idées. En ce moment, le taux d'apprentissage a été élevé cette année et la génération d'idées a été bonne. En fin de compte, c'est de là que viennent toutes les nouvelles pièces et les nouveaux développements."

De surcroît, Mercedes se félicite de bénéficier désormais d'une meilleure corrélation entre les prévisions de la soufflerie et du simulateur et le comportement de ses voitures sur la piste, qui lui permet d'anticiper au mieux les futurs développements et ses répercussions sur les performances.

"Plus vos modèles sont bons, mieux vous pouvez développer hors ligne", conclut Shovlin. "Comme nous l'avons dit, nous disposons de nombreux modèles différents et la corrélation n'est jamais parfaite, mais c'est un domaine dans lequel nous avons clairement constaté des améliorations. Cette capacité à modéliser ce que la voiture va faire est l'un des meilleurs moyens de développement de nos jours, lorsque l'on ne dispose pas d'un nombre infini d'essais en soufflerie ou sur la piste."

Avant la reprise à Zandvoort, Lewis Hamilton et George Russell pointent respectivement aux 6e et 8e rangs du championnat pilotes, Hamilton étant revenu à 12 unités de la 5e place occupée par Carlos Sainz, qui lui cèdera sa place l'an prochain chez Ferrari.