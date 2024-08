McLaren va "tout donner" pour aller chercher les deux titres F1

Après une année 2023 encore une fois survolée par Max Verstappen et Red Bull, le début de la saison 2024 laissait présager une nouvelle domination de la part du pilote néerlandais et de son équipe, vainqueurs de quatre des cinq premiers Grands Prix.

Mais la montée en puissance de McLaren, marquée par la première victoire de Lando Norris à Miami, a changé la physionomie des courses, les monoplaces de Woking se montrant de plus en plus souvent en mesure de contester la suprématie de Verstappen. Régulièrement sur le podium, Norris a fini par s'imposer comme le rival numéro un du triple Champion du monde en titre, avec lequel il a été le protagoniste d'un accrochage polémique pour la première place du Grand Prix d'Autriche.

Lando Norris et Max Verstappen se sont accrochés en se disputant la première place en Autriche. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Quant à Oscar Piastri, régulièrement placé aux avant-postes, il a lui aussi ouvert son compteur de victoires en Hongrie, à l'issue d'une course dominée de la tête et des épaules par l'écurie McLaren.

Les performances combinées de ses deux pilotes depuis le début de saison ont ainsi permis à McLaren de pointer à 42 points de Red Bull au classement constructeurs, à la faveur également d'un passage à vide de Sergio Pérez, en difficulté depuis Imola. Au championnat pilotes, Lando Norris occupe donc la deuxième place, mais le pilote anglais accuse un déficit de 78 points face à Verstappen. Une marge conséquente, toutefois Zak Brown, le PDG de McLaren, assure que son équipe donnera le maximum jusqu'au bout, même si la tâche semble ardue à ce stade de la saison, alors que dix Grands Prix restent à disputer.

Il faut reconnaître que le titre pilotes est mathématiquement une montagne plus haute à gravir.

"Nous allons évidemment essayer [de chercher les titres]", a ainsi déclaré le dirigeant américain à SiriusXM. "Evidemment, le championnat constructeurs est davantage accessible en raison du nombre de points disponible sur un week-end, et du fait qu'ils n'ont qu'une seule voiture qui est toujours en tête. Mais je pense que Sergio est capable de redresser la barre à tout moment."

"Du côté du championnat pilotes, le challenge est que même si Lando gagne, disons, sept courses et que Max termine deuxième ou troisième – ce qui serait probablement le cas -, l'écart de points [sur un week-end] ne serait pas assez important. […] Évidemment, il reste dix courses, les abandons peuvent arriver, mais ça va dans les deux sens. Nous allons tout donner pour les championnats constructeurs et pilotes, mais il faut reconnaître que le titre pilotes est mathématiquement une montagne plus haute à gravir."

Alors que McLaren joue régulièrement la victoire, l'équipe Red Bull ne s'est plus imposée depuis le Grand Prix d'Espagne à Barcelone et la structure de Woking a repris des points sur son adversaire de manière régulière sur les dernières courses. Mais l'écart creusé en début de saison, où Sergio Pérez s'est également montré plus consistant en décrochant quatre podiums sur les cinq premières épreuves, a permis à l'équipe de Milton Keynes de se forger une marge conséquente, qui lui permet de voir venir.

Après Miami, l'écart entre les deux équipes avait ainsi atteint son pic, avec pas moins de 115 points de retard pour McLaren, qui a su par la suite hausser son niveau de performance grâce à l'introduction d'un nouveau package sur ses monoplaces, et combler une grande partie de son déficit sur son écurie rivale.

Oscar Piastri et Lando Norris ont signé un brillant doublé pour McLaren en Hongrie. Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Si Zak Brown regrette le terrain perdu lors des premiers Grands Prix de la saison, ce dernier dit ne nourrir aucun regret, et affirme être bien décidé à mener la lutte jusqu'au bout.

"Je pense que le sport automobile est toujours une question de 'J'aurais dû faire comme ça ou comme ça'", continue-t-il. "Est-ce que j'aurais aimé que nous ayons la voiture d'aujourd'hui dès la première course ? Bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Je pense donc que l'on ne peut pas regarder en arrière et regretter certaines choses."

"On peut apprendre des choses, mais l'équipe a fait un travail formidable. Je pense que nous sommes plus avancés que ce que tout le monde avait prévu, y compris nous-même. Je ne peux donc pas me souvenir de quoi que ce soit jusqu'à présent cette année sans ne retenir que des bons souvenirs."