Pourquoi Leclerc est "super motivé" par l'arrivée de Hamilton

Dans quelques mois, Charles Leclerc aura un nouveau coéquipier. En effet, comme cela a été annoncé en février dernier, Lewis Hamilton va rejoindre à 40 ans la Scuderia Ferrari pour remplacer Carlos Sainz et pour ce qui devrait être le dernier défi de sa carrière. Le Britannique, qui a passé toutes ses saisons en F1 dans des structures basées en Angleterre (McLaren et Mercedes), va changer ses habitudes en prenant la direction de l'Italie et en arrivant dans une écurie où l'attend un pilote issue de l'académie junior et en place depuis 2019.

Leclerc est revenu sur sa future alliance avec Hamilton dans un entretien exclusif pour Motorsport.com, dans lequel il a fait part de son impatience face à ce challenge et la perspective d'affronter à armes égales le pilote au palmarès le plus fourni de l'Histoire de la discipline : "Quand un septuple Champion du monde rejoint l'équipe, c'est toujours une bonne nouvelle", commence-t-il.

Je suis super motivé de montrer ce que je suis capable de faire contre Lewis avec la même voiture

"D'abord, parce que c'est super intéressant et super motivant pour moi. Super intéressant parce que je peux apprendre de l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps. Et ensuite, super motivant parce que je suis super motivé de montrer ce que je suis capable de faire contre Lewis avec la même voiture. Donc, pour ces deux saisons, j'attends vraiment ça avec impatience."

Une semaine avant l'annonce de l'arrivée de Hamilton chez Ferrari, Leclerc signait une prolongation de contrat. Comme il l'a déjà expliqué auparavant, il avait connaissance du projet de recrutement du Britannique quand il a lui-même pris la décision de prolonger l'aventure du côté de Maranello. "Je savais que c'était une possibilité et que c'était probable car les deux camps voulaient que ça se fasse. Mais j'en était content, donc clairement je savais que c'était plus probable que l'inverse."

"Ça me suffisait. Je n'ai pas demandé plus de détails, déjà parce que je ne suis pas habilité à tout savoir et que je ne veux pas tout savoir, mais tout le monde a toujours été très honnête avec moi. En fait, ça m'a encore plus rassuré, car quand une équipe prend un pilote comme Lewis Hamilton, c'est évidemment un signal fort. Et je pense que, de notre côté, ça pourrait être quelque chose de positif et faire venir des gens extrêmement talentueux. Donc, en tout cas, j'ai vu ça comme quelque chose de positif."

Leclerc et Hamilton se sont longuement battus pour la tête de course lors du GP de Belgique 2024.

Leclerc sera opposé à un pilote qui a rarement été battu par ses équipiers sur l'intégralité d'une saison mais qui va arriver chez Ferrari en fin de carrière. Quoi qu'il en soit, pour le Monégasque, la donne reste la même : la volonté reste farouche, en toutes circonstances, de battre n'importe qui, équipier ou non.

"En tant que pilote, je vais mal vivre le fait d'être deux dixièmes derrière Lewis ou d'être deux dixièmes derrière quiconque. Pour moi, c'est une douleur dont je souffre à chaque fois que je suis derrière mon équipier. Vous voulez juste être premier, qu'importe la situation. Quand j'étais avec Seb [Vettel], par exemple, j'exécrais quand il me battait, même s'il s'agissait de ma première année chez Ferrari et que je savais qu'il avait beaucoup d'expérience. Donc je crois que, qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous détestez être battu."

Avec Roberto Chinchero et Jonathan Noble