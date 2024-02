Leclerc savait avant de prolonger qu'Hamilton le rejoindrait

Ferrari a fait preuve de "transparence" avec Charles Leclerc lors des négociations autour de sa prolongation de contrat. Le Monégasque avait été informé de l'arrivée à ses côtés de Lewis Hamilton en 2025 avant qu'il n'appose sa signature sur ce nouveau bail à très long terme, dont le nombre d'années n'a d'ailleurs pas été confirmé.

"Il est évident que ce genre d'accord ne se conclut pas du jour au lendemain", rappelle le Monégasque, interrogé en marge de la présentation de sa nouvelle monoplace ce mercredi. "Ça prend du temps, bien sûr. Et j'étais au courant de ces discussions [entre Ferrari et Hamilton] avant de signer mon contrat. Ce n'est donc pas une surprise qui a surgi après ma signature."

Charles Leclerc précise par ailleurs que l'identité de son futur coéquipier ne lui a pas fait changer d'attitude au moment de définir sa nouvelle entente avec la Scuderia.

"Non, ça n'a rien changé à mes discussions car encore une fois, je me concentre sur moi-même et sur ce qui est bon pour moi", assure-t-il. "Mes exigences n'ont donc pas changé, ou quoi que ce soit. Ça ne faisait pas partie de mes discussions. Mais je pense que c'est une bonne chose que l'équipe ait été transparente, juste pour que je ne l'apprenne pas après. Mais ça n'a rien changé pour moi."

Depuis que Mercedes, Ferrari et Hamilton ont officialisé les choses le 1er février, Charles Leclerc a échangé à distance avec le Britannique. Il nourrit une évidente curiosité à l'idée de collaborer avec lui la saison prochaine, sur bien des plans.

"Oui, j'ai eu des discussions avec Lewis, surtout lorsque l'annonce a été officialisée", confirme-t-il. "On s'est évidemment envoyé des messages. Comme je l'ai dit, c'est un grand champion avec énormément d'expérience et de succès. C'est toujours intéressant d'avoir un nouveau coéquipier, car on apprend différentes manières de travailler, de piloter, et encore plus quand ce nouveau coéquipier est sept fois Champion du monde."

"Lewis est évidemment un pilote incroyable, le plus victorieux de l'histoire, avec beaucoup d'expérience, ce qu'il apportera à l'équipe et à moi-même, et c'est une bonne chose. Mais encore une fois, avec Carlos tout s'est bien passé et il nous reste une année pour faire le meilleur travail possible."