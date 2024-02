La Scuderia Ferrari présente sa F1 2024

Ferrari a dévoilé ce mardi sa toute nouvelle Formule 1, la SF-24, qui sera pilotée lors de la saison 2024 du championnat du monde par Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Côté look, la nouvelle monoplace fait la part belle à un rouge mat et à des portions de noir carbone, tout en s'habillant d'un double ruban blanc et jaune, qui est rappelé sur les combinaisons des pilotes déjà présentées.

Première Ferrari conçue avec Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie, sous la direction d'Enrico Cardile, la SF-24 dispose selon ces rendus informatiques d'une suspension avant à poussoirs et d'une suspension arrière à tirants. La boîte à air au-dessus du casque du pilote est triangulaire, plus étroite que chez Haas, alors que la carrosserie au niveau du refroidissement arrière adopte les sorties "bazooka" vues sur certaines voitures. L'entrée des pontons dispose d'une partie inférieure plus avancée alors qu'une gouttière se dessine au niveau du capot moteur. La structure d'impact latérale a été abaissée au niveau du plancher.

En vidéo : Découvrez la Ferrari SF-24

Après une année 2023 où les troupes de Maranello n'ont pas pu rivaliser avec Red Bull en course, notamment en raison d'une usure pneumatique appuyée, et ont abandonné le concept des hauts de pontons en "baignoire", la Scuderia aura fort à faire pour retrouver la dynamique qui lui avait permis de s'ériger en seule menace réelle pour l'hégémonie de l'écurie autrichienne lors de la première moitié de saison 2022.

Même si Ferrari n'a terminé qu'à la troisième place du classement constructeurs, échouant de quelques unités face à Mercedes, c'est la seule écurie qui a privé la RB19 d'un sans-faute l'an passé, en remportant la victoire à Singapour grâce à Sainz. En sus, la SF-23 s'était montrée très solide dans l'exercice des qualifications, avec sept poles en 22 GP.

La saison 2024 sera étonnante pour Ferrari qui a déjà annoncé durant l'intersaison la prolongation du contrat de Charles Leclerc puis surtout l'arrivée en 2025 de Lewis Hamilton. Le septuple Champion du monde remplacera Sainz. La dynamique sera donc intéressante à suivre entre l'Espagnol et le Monégasque, qui feront équipe pour la quatrième année de suite.

Les dates des présentations F1 2024

Écurie Date Haas 2 février Photos | Vidéo Williams 5 février Photos | Vidéo Stake 5 février Photos | Vidéo Alpine 7 février Photos | Vidéo Visa Cash App RB 9 février Photos | Vidéo Aston Martin 12 février Photos | Vidéo Ferrari 13 février Photos | Vidéo Mercedes 14 février, 11h15 Silverstone McLaren 14 février Livrée Red Bull 15 février