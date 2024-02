Voici l'Aston Martin pour la saison 2024 de F1

La seconde semaine des présentations F1 2024 a débuté sur les chapeaux de roue avec la révélation de l'Aston Martin AMR24, qui aura la tâche de confirmer la progression de l'écurie tout en ayant comme objectif de maintenir un niveau de compétitivité constant en corrigeant les défauts entraperçus l'an passé.

La livrée n'évolue pas grandement dans l'agencement de ses couleurs, mais l'on note l'arrivée de quelques zones noir carbone en plus, notamment au niveau de l'entrée et sur le dessus des pontons, suivant la tendance actuelle de la discipline. Sur le plan technique, on note un nez et un aileron avant revus, pour améliorer l'outwash (c'est-à-dire l'écartement du flux d'air vers l'extérieur), ainsi qu'un passage à une suspension arrière à poussoirs, dans le cadre du partenariat technique avec Mercedes.

Aston Martin avait été la surprise du début de saison dernière en enregistrant une progression très importante par rapport à l'année précédente. En effet, après avoir terminé à la septième place chez les constructeurs en 2022, l'écurie basée à Silverstone s'était érigée en seconde force du plateau à l'entame de la campagne 2023, avec une demi-douzaine de podiums lors du premier tiers de saison, tous signés par Fernando Alonso.

En vidéo : Aston Martin dévoile l'AMR24 d'Alonso et Stroll

Toutefois, la dynamique s'était progressivement étiolée à compter de la mi-saison, la faute à un développement moins fructueux que la plupart des adversaires directs, dont McLaren qui a presque connu une évolution de saison en miroir de celle d'Aston. L'un des principaux problèmes de l'écurie était un déficit de pointe de vitesse, lié à une aéro moins efficace que d'autres monoplaces. La structure avait finalement terminé l'exercice au cinquième rang.

L'écurie dirigée par Lawrence Stroll et dont Mike Krack est le directeur accompagne ses ambitions sportives de changements de fond importants, avec notamment la finalisation et/ou la mise en service prochaines de nombreux outils de pointe et d'infrastructures plus modernes, censés l'aider à devenir une force qui compte en Formule 1.

Comme l'an passé, les voitures seront confiées au duo composé d'Alonso, qui a signé tous les podiums de l'équipe en 2023, et de Lance Stroll. Le Canadien sera particulièrement scruté après une saison dernière terne, entamée après une chute à vélo qui lui avait occasionné plusieurs fractures et l'avait fait manquer les essais hivernaux.

Les dates des présentations F1 2024

Écurie Date Ha as 2 février Photos | Vidéo Williams 5 février Photos | Vidéo Stake 5 février Photos | Vidéo Alpine 7 février Photos | Vidéo Visa Cash App RB 9 février Photos | Vidéo Aston Martin 12 février Photos | Vidéo Ferrari 13 février, 12h Fiorano Mercedes 14 février, 11h15 Silverstone McLaren 14 février Livrée Red Bull 15 février