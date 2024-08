Norris : "Je n'ai pas atteint le niveau d'un Champion du monde"

En début de saison 2024, Lando Norris s'est confortablement installé comme premier rival de Max Verstappen. Auteur de huit podiums et de sa première victoire en F1 lors du Grand Prix de Miami, le pilote McLaren a pu se hisser à la deuxième place du championnat pilotes, pour finalement figurer à 78 points du Néerlandais avant la pause estivale.

Toutefois, ce score peut sembler un peu décevant au vu des nombreuses occasions de victoire manquées pour l'équipe britannique. Bien que McLaren soit quelques fois à blâmer, Norris aussi a perdu beaucoup de points à cause de certaines erreurs en course, notamment lors des départs. Cela a été le cas à Barcelone ou récemment en Belgique, où il partait en pole position ou sur les premières lignes pour finalement dégringoler dans le peloton au premier virage.

Il estime lui-même ne pas avoir performé comme il le devait, en tant que candidat sérieux au titre : "Après la première moitié de la saison, je n'ai pas atteint le niveau d'un Champion du monde. C'est aussi simple que cela", a déclaré Norris ce jeudi à Zandvoort. "À certains moments, j'ai été performant dans beaucoup de courses, mais il y a aussi eu des petites choses décevantes en cours de route, et ce sont des choses que je ne peux pas me permettre d'avoir."

"Mais je le sais. Comme je l'ai montré dans le passé et au cours des dernières courses, je ne suis pas heureux lorsque je ne suis pas au niveau où je dois être. C'est simplement parce que je suis passionné et que je veux gagner."

"Nous travaillons dur pour faire de notre mieux, ne pas commettre d'erreurs et essayer de gagner. Et lorsque nous ne faisons pas cela en tant qu'athlète, nous ne sommes pas heureux. Nous ne serons pas satisfaits de notre travail. C'est pourquoi je n'ai pas été satisfait de certaines parties de la saison et je travaille très dur pour essayer d'améliorer les choses."

Lando Norris sort large au premier virage lors du départ du Grand Prix de Belgique. Photo de: Erik Junius

À la suite du Grand Prix de Belgique, Norris avait expliqué avoir besoin de "recharger ses batteries" pendant les vacances d'été. Interrogé sur les conclusions qu'il a tirées de cette période de réflexion, il a répondu :

"C'est toujours la même chose, vraiment. Ce sont juste des choses sur lesquelles je me suis penché et dont j'ai appris. Mais je me bats pour un championnat, donc je ne vais pas être heureux si je ne suis pas au niveau que je dois atteindre pour battre Max, Red Bull et les autres pilotes que je dois battre."

"Je suis toujours très heureux de la façon dont la saison s'est déroulée, mais j'ai commis trop d'erreurs, j'ai perdu trop de points, ce qui n'est pas [ce dont j'ai besoin] si je veux me battre pour le championnat contre un pilote comme Max. Il y a donc beaucoup de choses que j'ai examinées et sur lesquelles je dois travailler."

"Il n'y a pas une seule chose que je doive changer, mais honnêtement, le départ et le premier tour sont les moments où la plupart de mes opportunités se sont envolées. Après le premier tour, en général, les courses ont été très fortes et le rythme de course a été bon."

Norris n'est pas le seul en lice pour un championnat puisque McLaren est aussi en bonne position pour la course au titre mondial. En amont du Grand Prix des Pays-Bas, seulement 42 points séparent Red Bull de son dauphin au classement des équipes. Le pilote britannique pense que le sacre constructeur est bien plus envisageable que celui des pilotes, mais il reste tout de même optimiste.

"Pour l'équipe, bien sûr [le titre] est beaucoup plus évident", a-t-il déclaré. "En tant que pilote, bien sûr, le titre est toujours à portée de main, mais cela fait beaucoup de points et c'est contre Max. Je veux être optimiste et dire qu'il y a encore des chances."

"Je sais que c'est beaucoup et que ce sera un défi très difficile à relever, mais compte tenu de nos performances et de celles que je connais quand tout va bien, je veux croire que c'est possible."

Propos recueillis par Mark Mann-Bryans et Filip Cleeren