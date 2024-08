Piastri veut se mettre "en position de gagner le championnat"

En progression constante depuis le début de la saison, Oscar Piastri a bénéficié, comme son équipier Lando Norris, du regain de performance enregistré par l'équipe McLaren, et qui avait permis au Britannique de signer son premier succès en Grand Prix à Miami.

Régulièrement bien placé, souvent en manque de réussite, Piastri a finalement concrétisé en décrochant à son tour son premier succès en F1 lors du Grand Prix de Hongrie en juillet. Un succès acquis cependant dans un contexte particulier, Lando Norris, bénéficiaire d'un undercut lors d'un arrêt au stand, ayant momentanément pris la tête avant de se voir signifier par son équipe McLaren de céder sa position à son équipier, ce qu'il fit après de nombreux échanges radio.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Red Bull pense plafonner avec son concept F1

Encore deuxième lors du Grand Prix de Belgique juste avant la trêve estivale, alors que Norris terminait 5e, Piastri s'est rapproché à 10 points de la troisième place de Charles Leclerc (Ferrari) championnat pilotes et compte désormais 28 unités de retard sur son équipier, qui demeure le poursuivant immédiat de Max Verstappen (Red Bull) dans la course au titre.

Malgré son déficit d'expérience par rapport à Norris, Oscar Piastri, qui ne dispute que sa deuxième saison en F1, fait jeu égal avec son équipier. Et, alors que la saison aborde sa seconde partie, avec dix Grands Prix à disputer, le pilote australien veut encore se concentrer sur ses propres chances au championnat.

"Le premier objectif est de gagner le championnat constructeurs", a déclaré Piastri. "Et je pense que nous sommes naturellement en train de réduire l'écart [sur Red Bull]. Je ne suis pas non plus très loin de Lando au classement [des pilotes]. Alors bien sûr, si on me demande plus tard [de l'aider], et que c'est une chance réaliste [pour lui], alors je ferai ma part pour l'équipe."

Pour le moment, Oscar Piastri se concentre sur ses propres chances au championnat. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Mais je pense que, à l'heure actuelle, l'écart [avec Verstappen] est assez important pour nous deux. Nous allons donc nous efforcer de faire le meilleur travail possible chaque semaine et nous verrons où nous en serons plus tard dans la saison."

Ainsi, Piastri ne se voit pas (encore) dans la peau du porteur d'eau pour son équipier Lando Norris, et les deux hommes semblent libres de s'affronter et de jouer la victoire. "Mathématiquement, il est encore possible que je gagne le championnat des pilotes", continue le natif de Melbourne. "Je ne suis pas naïf, je sais que ce sera une tâche colossale, mais je pense que pour moi, le plus important est d'essayer de maximiser chaque week-end. Cela donne à l'équipe le plus d'opportunités pour les constructeurs, cela me donne le plus d'opportunités pour tout ce qui se passe dans le classement des pilotes."

"Mais, oui. Que je termine deuxième, troisième ou quatrième au classement des pilotes, c'est une bonne chose, mais si je ne gagne pas, je ne pense pas que les 19 autres soient vraiment concernés. J'essaierai donc de faire en sorte que si je peux me mettre en position de gagner le championnat, je ferai de mon mieux pour y parvenir."

Courir avec une côte cassée

Par ailleurs, Oscar Piastri, qui avait confié lors du Grand Prix de Belgique avoir disputé les trois derniers Grands Prix avec une côte cassée (dont lors de sa victoire en Hongrie), a révélé que cette blessure était initialement due à un siège mal ajusté.

"Vous moulez le siège en début d'année, et parfois vous vous trompez un peu", explique-t-il. "Certains circuits sont moins exigeants, mais je pense qu'entre Barcelone, l'Autriche et Silverstone, ce sont trois circuits assez durs. C'était donc un peu un point de pression qui a fini par s'estomper. Mais tout est rentré dans l'ordre. Nous avons changé un siège et nous l'avons réparé immédiatement."

Piastri a ajouté que des modifications avaient été apportées sur sa position de conduite afin d'appréhender au mieux les courses dans ce contexte. "Je pense que nous avons identifié ce que nous pouvions changer sur le siège et, même si la côte était cassée, la douleur s'est beaucoup atténuée une fois que nous avons changé certaines choses. Même en roulant à Budapest et à Spa, la douleur n'a pas empiré, elle s'est même atténuée."

Propos recueillis par Mark Mann-Bryans et Pablo Elizalde