Pourquoi Red Bull pense plafonner avec son concept F1

Pour la première fois depuis le début de l'ère réglementaire démarrée en 2022, Red Bull reste sur une série de quatre GP consécutifs sans victoire. Il faut dire qu'après un début de saison plutôt tranquille et dominateur, avec quatre succès faciles sur les cinq premières épreuves, la forme relative de l'écurie de Milton Keynes a progressivement décliné et désormais, quasiment à chaque épreuve, McLaren, Mercedes et Ferrari peuvent prétendre à les battre.

Malgré cela, Max Verstappen et l'écurie autrichienne figurent à la première place des deux classements, bien que la menace se fasse de plus en plus sentir chez les constructeurs avec les résultats très décevants de Sergio Pérez. Alors, comment l'écurie qui a écrasé la concurrence comme jamais dans l'histoire de la discipline en 2023 est-elle tombée de son piédestal en cours de campagne pour devenir la deuxième, la troisième voire la quatrième force lors de certaines courses ?

Son directeur technique, Pierre Waché, estime avant tout, quand la question lui a été posée dans un entretien exclusif pour Motorsport.com, que la RB20 n'avait déjà pas, à la base, répondu aux attentes : "Je dirais que ce n'est pas vraiment le cas."

"Nous avons progressé par rapport à l'année dernière, sans aucun doute, mais nous n'avons pas été à la hauteur de nos attentes dans certains domaines. En particulier dans les virages à haute vitesse, nous en attendions un peu plus. Sans penser à la compétitivité de la voiture, en se basant simplement sur nos propres références, nous espérions un peu plus avec nos outils."

"Je pense que certains aspects peuvent être liés à la corrélation", a-t-il ajouté lorsqu'il lui a été demandé quelle pouvait en être la cause. "Nous utilisons une soufflerie assez ancienne et cela peut aussi être lié à la réduction du volume [de tests aérodynamiques] due à notre position au championnat et peut-être aussi au fait que c'est la troisième année que ce règlement est en vigueur."

De là à parler de plafond de verre dans le concept actuel de la RB20 ? "Notre plafond [avec un concept spécifique] est peut-être atteint, mais cela ne veut pas dire que c'est le plafond général. Dans ce milieu, on prend aussi les idées des autres. Au cours des deux dernières années, les gens ont pris nos idées, mais fondamentalement, les autres doivent aussi trouver d'autres choses pour faire un pas en avant. Je pense que c'est ce qui commence à se produire maintenant et cela se traduit par un plafond différent."

Pierre Waché, directeur technique de Red Bull Racing. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Je pense que nous nous attendions à ce que la concurrence [nous rattrape] plus rapidement, pour être honnête avec vous", a ajouté Waché concernant les deux saisons précédentes. "Lorsque nous avons commencé la saison 2022, nous n'avions pas la voiture la plus rapide - Ferrari avait la voiture la plus rapide. Nous nous attendions à une concurrence énorme en 2023, mais cela ne s'est pas produit."

"Nous nous attendions également à ce que la concurrence soit présente plus ou moins dès le début [de cette année]. Nous nous attendions à ce que les autres soient très proches parce que les performances que l'on peut trouver avec la voiture sont bien sûr limitées dans le cadre de la même réglementation. Après les quatre ou cinq premières courses, les autres sont revenus, peut-être avec un décalage et un peu de retard, mais nous nous y attendions depuis le début, pour être honnête."

Interrogé sur le fait de savoir si la réduction de l'écart était davantage due aux améliorations des concurrents ou à la progression moins spectaculaire de Red Bull, Waché de répondre : "Je pense que ce sont les deux à la fois. Les limites imposées par ces règlements sont assez strictes et les moyens que l'on peut trouver pour progresser sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre, bien sûr. Ensuite, il est presque certain que, parce que les règles restent les mêmes, la concurrence finit par revenir à un moment ou à un autre."

Avec Ronald Vording et Ewan Gale